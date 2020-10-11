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حوادث

اليوم.. محاكمة 4 أشخاص بتهمة تزوير محررات رسمية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:02 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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رامي المهدي
تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدى حسين،  محاكمة 4 متهمين بتزوير محررات رسمية بالمقطم.

تعقد الجلسة  برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد محمد أبوصافى، ومحمد مصطفى البنا. 

وأسندت النيابة للمتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى ارتكاب تزوير محرر رسمى وهو التوكيل رقم 376 لسنة 2015، المنسوب صدوره لمكتب توثيق المرج بطريق الاصطناع، بأن اتفقوا معه على إنشاء المحرر على غرار المحررات الرسمية،  وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات والمعلومات اللازمة لتدوينها، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. كما زور المتهمون العقد المؤرخ فى 1 يناير 2005 لإحدى الشركات المساهمة " الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية بالمنتزه والمقطم"، وقدموه لإحدى الجهات الحكومية مع علمهم بتزويره.‎
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