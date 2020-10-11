حبس عصابة ضباط الشرطة المزيفين واستيلائهم على أموال وبضائع من المحال بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس 5 اشخاص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة بمباحث التموين واستولوا على وأستولوا على أموال وبضائع من محال وأكشاك بيع السجائر بالقاهرة.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين والوقائع التى ارتكبوها من قبل واعداد تقرير مفصل عنهم.





وكان قد انتحل ٥ أشخاص صفة رجال شرطة بمباحث التموين، وأستولوا على أموال وبضائع من محال وأكشاك بيع السجائر بالقاهرة ، حيث نجح رجال الامن فى تحديدهم وضبطهم .





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، قيام خمسة أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" بإنتحال صفة .





وتبين من التحريات قيامهم بتنفيذ حملات تفتيشة وهمية والمرور على (أكشاك – محال) بيع السجائر الكائنة بمناطق القاهرة الكبرى وضواحيها وإيهام مالكيها والقائمين على إدارتها بضلوعهم فى إرتكاب مخالفات تموينية والتحصل منهم على مبالغ مالية وبضائع (سجائر) مقابل عدم تقنين الإجراءات حيالهم بإستخدام سيارة ملك أحدهم ، تم التنسيق مع قطاع الأمن العام وتم ضبط المتهمين.



