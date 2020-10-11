حبس سائق لحيازته 5 آلاف كمامة مجهولة المصدر في القاهرة الجديدة

قررت جهات التحقيق، حبس سائق، 4 ايام على ذمة التحقيقاتن لاتهامه بحيازة قرابة 5 ألاف كمامة مجهولة المصدر بالقاهرة الجديدة.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحرى عن الواقعة للوقوف على ملابساته الحقيقة واعداد تقرير مفصل عنها.





وكانت الأجهزة الامنية قد نجحت في ضبط قرابة 5 آلاف كمامة مجهولة المصدر بحوزة سائق بالقاهرة الجديدة.





ويأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة الأمن المبذولة لمكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بإستخدام خامات مجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من ضبط (23 كرتونة بداخلهم 49250 كمامة مجهولة المصدر وبدون فواتير) محملة على سيارة قيادة سائق – مقيم بمحافظة القليوبية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.



