الصين تعلن إصدار 10 ملايين يوان عملات رقمية

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ويمكن للفائزين استخدام العملة الرقمية في 3389 منفذا للبيع بالتجزئة من بينها محطات وقود تابعة لشركة "سينوبك" ومتاجر "وولمارت" ومراكز "سي آر فانغارد" التجارية.





وفي وقت سابق حذر خبراء الاقتصاد من اتساع التعامل بالعملات الرقمية في مصر، نظرا لغياب المعلومات الكافية عن مُلاك تلك العملات والنشاطات التي يديرونها باستخدام العملات الرقمية _ الافتراضية - مثل البيتكوين وغيرها.



وقال الخبراء إن الرقابة مستحيلة على تداول تلك العملات حيث يمكن تداولها من شخص إلى آخر بدون استخدام الهوية.