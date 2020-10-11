الصين تعلن إصدار 10 ملايين يوان عملات رقمية

قرر البنك المركزي الصيني إصدار عملات رقمية بقيمة 10 ملايين يوان لـ500 مستخدم سيجري اختيارهم عشوائيا في خطوة يعتبرها البعض أول اختبار عام في البلاد لنظام الدفع الرقمي باليوان.
وتأتي حملة بنك الشعب الصيني في الوقت الذي تتسابق فيه بنوك مركزية في العالم على إصدار عملاتها الرقمية لتحديث أنظمة المدفوعات، ودرء منافسة محتملة من عملات مشفرة تصدرها جهات خاصة.
وتأتي حملة بنك الشعب الصيني في الوقت الذي تتسابق فيه بنوك مركزية في العالم على إصدار عملاتها الرقمية لتحديث أنظمة المدفوعات، ودرء منافسة محتملة من عملات مشفرة تصدرها جهات خاصة.
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ويمكن للفائزين استخدام العملة الرقمية في 3389 منفذا للبيع بالتجزئة من بينها محطات وقود تابعة لشركة "سينوبك" ومتاجر "وولمارت" ومراكز "سي آر فانغارد" التجارية.
وفي وقت سابق حذر خبراء الاقتصاد من اتساع التعامل بالعملات الرقمية في مصر، نظرا لغياب المعلومات الكافية عن مُلاك تلك العملات والنشاطات التي يديرونها باستخدام العملات الرقمية _ الافتراضية - مثل البيتكوين وغيرها.
وقال الخبراء إن الرقابة مستحيلة على تداول تلك العملات حيث يمكن تداولها من شخص إلى آخر بدون استخدام الهوية.
وقال الخبراء إن الرقابة مستحيلة على تداول تلك العملات حيث يمكن تداولها من شخص إلى آخر بدون استخدام الهوية.