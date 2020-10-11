كيف تعدي غرفة نوم للضيوف؟

قد يكون هناك بعض الزوار الذين سيبقون في منزلك طوال الليل، لذلك عليك تجهيز غرفة نوم للزائرين لتجعلهم يشعرون أنك ترحب بهم، يجب عليك اتباع بعض الخطوات السهلة التي ستكون سريعة بالنسبة لك وفعالة بشكل إيجابي على زوار موقعك.

وفقا لما نشره موقع Dekoor، أنك تحتاجين إلى التأكد من تنظيف غرفة النوم جيدًا لأن هذا سيعكس شخصيتك وكيفية إدارتك لمنزلك. يمكنك مسح الأرضية أو استخدام المكنسة الكهربائية والتأكد من أن المرايا الموجودة في الغرفة خالية من العيوب مما يمنح الغرفة مظهرًا جيدًا للغاية.

لتحضير السرير ، تحتاج إلى تجديد الملاءات ووضع أغطية جديدة وأنيقة.

حاولي إخراج بعض أغراضك من الغرفة لمنحهم مساحة خالية في الغرفة. حاول أيضًا ترك الخزانة فارغة حتى يضعوا ملابسهم فيها ولا تنس ترك بعض الشماعات.

امنحي الغرفة لمسة من الترحيب من خلال وضع بعض العناصر التي تجعل الزوار يشعرون بالترحيب. يمكنك إضافة مناشف نظيفة ومنبه لهم والتأكد من عدم تشغيله. يمكنك أيضًا إضافة بعض المجلات ومصباح قراءة على طاولة القراءة أو الطاولة وسيكون من الرائع أيضًا وضع كوب من الماء بالإضافة إلى زجاجة ماء.

أضفي بعض العناصر الفاخرة الإضافية لهم مثل الزهور الطازجة في إناء وبعض الشوكولاتة وربما رداءًا نظيفًا.

تأكدي من أن الحمام نظيف للغاية وأضف صابونًا جديدًا بمناشف نظيفة وورق تواليت جديد.

لجعل زوارك يشعرون وكأنهم في فندق ، يمكنك كتابة ملاحظة ووضعها على السرير حتى يتمكنوا من قراءتها عند دخولهم الغرفة ومعرفة أنك تهتم بهم حقًا.

إذا كنت تريد أن يشعر زوار موقعك أنك تريد حقًا قضاء بعض الوقت معهم ، فيمكنك مشاركة جداولك معًا لتعيين وقت فراغ يمكنك الاستمتاع به معًا.

