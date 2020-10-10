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عمره 21 عامًا فقط.. رئيس حي العجمي: برج الميدان ليس منارة ولا مبنى أثرياً

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:11 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف السيد موسي رئيس حي العمجي بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل هدم برج الميدان.

وقال موسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دي إم سي": "البرج الذي تم هدمه اليوم السبت، ليس برجًا وهو مبني مقام في التسعينيات"، لافتًا إلى أن البرج لم يشكل رمزًا أو أثرًا لأي حضارة وأقيم في منطقة ليس بها الكثير من السكان.

ونوه إلى أن البرج أقيم في عام 1999، ولم يصنف كأثر في أي مؤسسة، كما أنه كان يستخدم كمكتب لمسئول في الحي.
 
وتابع رئيس حي العجمي، أن البرج ليس منارة ولا مبني أثرياً وعمره 21 عامًا فقط، كما أن البرج غير موثق وبدون سقف داخلي وكان يستخدم لغرض إداري، وكان يعرقل إقامة الكباري بالمنطقة، ولذلك تم هدمه من أجل تيسير حركة المرور.

وشارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات "مارلوج ٩ " الذى يقام برعاية الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، وتنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري خلال الفترة من  ١٠ حتى ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠. 

وفي مستهل كلمته أعرب المحافظ عن سعادته مشاركته اليوم في مؤتمر (مارلوج) للنقل الدولي واللوجيستيات في نسخته التاسعة، والذي يكتسب أهمية كبيرة لانعقاده لأول مرة عبر منصات البث الإلكتروني باستخدام تطبيق زووم طبقًا للتوجه الدولي وفي ظل انتشار جائحة كوفيد ١٩.

ولفت الشريف إلى أن انعقاد المؤتمر هذا العام والذي يهدف للتكامل بين الموانئ والمدن وكيف يتأثر بـالثورة الصناعية الرابعة مع الاستخدام الأمثل لها لتحسين النشاط الاقتصادي، واستخدام التقنيات الرقمية لانعقاده في ظل انتشار تلك الجائحة وفي ظل ما تشهده دول العالم من التطور الهائل في كافة المجالات، كل هذا يؤكد على أهميته وضرورة العمل على توجيه المزيد من الاستثمار في استخدام قواعد البيانات الضخمة وجميع ما يتعلق بها من أنشطة وتقنيات مستحدثة في هذا المجال لمواكبة تلك التطورات وتحقيق مزايا الاستفادة من استخداماتها حيث أصبح اتجاها رئيسيا في أنشطة التجارة والنقل وما يرتبط بها من خدمات لوجستية مكملة.
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