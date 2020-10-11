نواب بمجلس الشيوخ يشيدون بتوجه الدولة نحو المشروعات المتوسطة والصغيرة .. ويؤكدون: الدولة وضعت خريطة متكاملة للتنمية المستدامة عبر مشروعات عملاقة تخدم الشباب وتوفر فرص العمل

برلماني بالشيوخ يطالب بتنظيم دورات تدريبية للشباب على المشروعات المتوسطة والصغيرة

عضو بمجلس الشيوخ: المشروعات القومية والمشروعات الصغيرة تنعش الاقتصاد وتوفر فرص عمل كثيرة

الشريف يطالب بربط التعليم باحتياجات المحافظات وتدريب الشباب على المشروعات المتوسطة والصغيرة

الدولة تهتم بالتنمية في الصعيد وتركز على الصناعة ضرورة لاستيعاب العمالة









أكد نواب بمجلس الشيوخ، أن المشروعات القومية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تنعش الاقتصاد وتوفر فرص عمل كثيرة للشباب، مطالبين بربط التعليم باحتياجات المحافظات، وتدريب الشباب على المشروعات المتوسطة والصغيرة.





وأوضح النواب أن الدولة تهتم بالتنمية في الصعيد وتركز على الصناعة كأحد أهم الأساليب الجديدة لاستيعاب العمالة.









أكد النائب مصطفى قدري الشريف عضو مجلس الشيوخ عن محافظة سوهاج، أن الدولة تسير في طريق تحقيق التنمية في كافة المحافظات بشكل عام والصعيد بشكل خاص.





وأضاف عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة، أن تنفيذ مشروعات تنموية يساهم في مواجهة البطالة، ويرتقي بالوضع الاقتصادي للمحافظات، ويساهم في حل الأزمات التي تواجهها بعض المحافظات.





وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة الاهتمام بالصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة لأنها تستوعب عددا كبيرا من العمالة، مشددا على ضرورة إنشاء المصانع وتخصصاتها وفق احتياجات كل محافظة.





وطالب عضو مجلس الشيوخ، أن يتم ربط التعليم أيضا بحاجة هذه المصانع، وأن يتم التديب على إنشاء المشروعات المتوسطة والصغيرة وفقا لاحتياجات كل محافظة.





وقال عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تسير في مسار التنمية ولا تلتفت إلى الدعوات الخبيثة، لافتا في هذا السياق إلى استكمال الدولة مشروعاتها القومية والعاصمة الإدارية الجديدة بخلاف مشروعات الطرق و الكباري.





وأكد عضو مجلس الشيوخ على أهمية الاستثمار أيضا في مجالات التعليم والصحة لمواجهة الكثافة الطلابية في الفصول بما يلبى احتياجات المشروعات القومية والمشروعات المتوسطة والصغيرة.





قال النائب عبد الحكيم العش عضو مجلس الشيوخ عن محافظة سوهاج، أن الدولة المصرية وضعت خريطة متكاملة للتنمية المستدامة عبر مشروعات عملاقة تخدم الشباب في المحافظات بوجه عام والصعيد بوجه خاص.





وأشاد عضو مجلس الشيوخ باهتمام الدولة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة وأضاف في تصريحات خاصة "سوهاج والصعيد به نسبة كبيرة من الشباب ويحتاج المشروعات القومية بجانب الصغيرة والمتوسطة لأنها توفر فرص عمل حقيقة لهذا القطاع.





و قال عضو مجلس الشيوخ ان المصانع و الشركات الاستثمارية أيضا تساهم في امتصاص عدد كبير من الشباب، مشيرا إلى أهمية دعم القطاع الخاص للمشروعات خاصة المتوسطة والصغيرة.





وأشاد النائب أحمد أبو الدهب عضو مجلس الشيوخ بتوجه الدولة نحو افتتاح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقال عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة إن التنمية تتطلب التوجه نحو هذا الفكر الجديد.





وأشار عضو مجلس الشيوخ عن محافظة سوهاج إلى أهمية تكريس هذا الفكر و التوجه في محافظات الصعيد و تحويله لثقافة و منهج موضحا انها ستحدث نقلة حقيقية في هذه المحافظات داعيا الى اهمية توفير المنح للشباب في هذا المجال.





وقال عضو مجلس الشيوخ، إن هذا التوجه نحو المشروعات المتوسطة والصغيرة يكرس مفهوم التنمية، داعيا إلى ضرورة توفير فرص تدريبية للشباب على هذا النوع الجديد من العمل، وتأهيلهم أيضا لمجتمع ريادة الأعمال.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة أن تقوم مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بالمساهمة في هذه التدريبات على أن تهتم بدور المرأة في هذه المشروعات في ظل توجه الدولة نحو تمكينها اقتصاديا.





وأكد عضو مجلس الشيوخ أن المشروعات المتوسطة و الصغيرة تساهم في توفير فرص عمل للشباب مضيفا " و توفير المناطق الصناعية في كافة المحافظات يستوعب عدد اكبر من العمالة.





كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية قد افتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، و الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‪. ‬

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وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن إقامة المعرض تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية‪.‬





كما أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن مشاركة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج فى معرض " تراثنا"





وقال شعراوى إن البرنامج سيشارك فى المعرض عبر جناح على مساحة كبيرة تصل لحوالى 250 مترًا يضم منتجات لثلاث تكتلات اقتصادية قام البرنامج بدعمها خلال الفترة الماضية ، حيث تم التنسيق مع استشاري دعم التكتلات والوحدات التنفيذية المحلية بالمحافظتين



