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توك شو

شكسبير لو عايش مش هيكون راضي عني.. يحيى الفخراني يكشف موقفا مضحكا في الملك لير

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:30 م
يحيي الفخراني
يحيي الفخراني
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التوك شو
قال الفنان يحيى الفخراني، إن شكسبير كان عبقريا لأنه في ظل تواجد التراجيديا بكثرة في أعماله؛ يستطيع أن يضحك الجمهور بشدة، في عز التراجيديا.

وأكد الفنان يحيى الفخراني، خلال استضافته ببرنامج «كلمة أخيرة» مع لميس الحديدي على قناة «on»، أنه أثناء تأديته لمسرحية الملك لير، كان هناك مشهد مضحك في وسط مسرحية تراجيدية سوداء؛ مما جعل المشهد شديد الضحك.

وأضاف أن المشهد الكوميدي في مسرحية الملك لير، قد يكون إباحيا بعض الشيء؛ مما جعلني أغير فيه، ليناسب عاداتنا، لكن لو كان شكسبير حيا؛ لما جعلني أغيره، قائلا "لو كان شكسبير عايش، مش هيكون راضي عني".

ونوه إلى أنه يفضل الكوميديا عن باقي أنواع الأعمال الفنية لأنها المقربة إلى قلبه و يمكن ألا تؤثر عليه بالسلب مثل باقي أنواع أعماله الفنية.
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