جاسر الشاعر: نقل تمثال ديلسيبس لمتحف قناة السويس سرقة.. فيديو

وصف الدكتور جاسر الشاعر، نائب رئيس المجلس الأعلى للثقافة ببورسعيد، ونجل الفدائى الذى فجر قاعدة تمثال "ديليسبس"، نقل التمثال من المحافظة إلى متحف قناة السويس فى محافظة الإسماعيلية، بـ"السرقة".









وأضاف «الشاعر» خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الاولى المصرية: "نقل التمثال يعد يوم أسود في تاريخ بورسعيد ..وعيب أن يتم سرقة التمثال الذى يعد رمز لمحافظة بورسعيد ".









وفجر"الشاعر" مفاجأة عن وصية والده، وتابع:"فيه وصية عن والدى عبد المنعم الشاعر الذى فجر قاعدة التمثال مسجلة صوت وصورة قبل وفاته..قال خلالها أنا عبد المنعم الشاعر وأنا من قمت بتفجير قاعدة تمثال ديليسبس صباح يوم 23 ديسمبر سنة 56 ..وأنا اللى بطالب بعودة التمثال مرة أخرى لقاعدته".







