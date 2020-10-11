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منوعات

عبر انستجرام.. تجار المخدرات يتبعون أساليب جديدة لترويج المخدرات بين الطلبة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
اعتدنا سماع طرق معينة لترويج المخدرات عن طريق التهريب والتعاطي و وصولها إلى أيدي المتعاطي ولكن مع تطور التكنولوجيا اتجه تجار المخدرات إلى طرق أخرى غير المعتادة. 

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن تجارة المخدرات لم تعد تعتمد على الطرق والاساليب القديمة التي أصبحت مكشوفة أمام الشرطة ويمكن أن تعرض التجار والمتعاطين للمخاطر. 

كشفت الصحيفة أن إحدى الطالبات في جامعة اكسفورد قامت بفضح أحد تجار المخدرات الذي كان يحاول استدراج شقيقتها الصغرى عن طريق مراسلتها عبر إنستجرام. 

روت الفتاة أنها لاحظت إختفاء شقيقتها في التجمعات، وأنها دائما تتحدث مع أحد المروجين للمخدرات عبر الإنستجرام بشكل يومي بصورة مبالغ فيها . 

قررت الشقيقة الكبرى التقرب من شقيقتها الصغرى لتفهم ما يدور، وبالفعل تأكدت أنها على علاقة بذلك الشاب الذي يقنعها بتجربة نوع من أنواع المخدرات فقامت بإبلاغ الشرطة عنه. 
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