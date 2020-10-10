فتاة: عبد الله الشريف يقيم علاقات جنسية مع قطريات مقابل المال.. فيديو

كشفت فتاة عربية تدعى ريم الإرهابى الهارب عبدالله الشريف عن فضائحه الجنسية مع الفتيات خاصة مع القطريات مقابل المال.
وأضافت "ريم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية اكسترا نيوز، أنها جلست معه 4 ايام فى أحد الفنادق فى قطر، على أساس أنه سيتزوجها، ولكنها فوجئت أنه يطلب منها إقامة علاقة جنسية فى الحرام.
وألمحت الفتاة على حرج خلال المداخلة أنه عندما كان يتحدث معها تليفونا كانت تسمعه يصدر أصوات غريبة كأنه يقيم علاقة جنسية عبر التليفون وطلب منى الأمر صراحة.
وتابعت "ريم" أن الهارب عبد الله الشريف صرح لها بأنه أقام العديد من العلاقات الجنسية مع القطريات مقابل المال.
وعرضت قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، تسريبات لعبدالله الشريف، الأسبوع الماضى بينه وبين فتاة تدعى "ريم"، وكشفت ريم في هذه التسريبات، أن عبدالله الشريف أراد أن يقيم معها علاقة جنسية، ولكنها رفضت ذلك.
وأضافت ريم خلال هذه التسريبات، المذاعة علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، قائلة "عبدالله الشريف الندل المخادع، الخسيس. قولتله انت مشهور والناس تعرفك..بس انا معرفكش..وانا محتاجة اتاكد منك عشان نتقابل..كان بيقولى انا اجيلك".
وتابعت ريم: "عبدالله الشريف مش من الاخوان ولا يهموه في شئ..هو كلب مصلحته وبس..وهو ساكن بمنطقة اسمها السد..خلف المنطقة التي اسكن بها..ومعه سيارة فارهة دفع رباعي".
وأوضحت ريم في التسريبات، أن عبدالله الشريف كان يريد منها الذهاب إليه فى قطر وكان يقول دائما أن جواز السفر الخاص به بمصر لكي يتم تخليص أشياء معينة به، وكان يتهرب دائما من السفر للخارج لأنه ملاحق أمنيا.
وأشارت إلى أن عبدالله الشريف كاذب جدا لانه لا يسافر بجواز السفر المصري الخاص به ولكنه يمتلك جواز سفر تركي يسافر به الي جميع دول العالم بكل سهولة.