فتاة: عبد الله الشريف يقيم علاقات جنسية مع قطريات مقابل المال.. فيديو

كشفت فتاة عربية تدعى ريم الإرهابى الهارب عبدالله الشريف عن فضائحه الجنسية مع الفتيات خاصة مع القطريات مقابل المال.





وأضافت "ريم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية اكسترا نيوز، أنها جلست معه 4 ايام فى أحد الفنادق فى قطر، على أساس أنه سيتزوجها، ولكنها فوجئت أنه يطلب منها إقامة علاقة جنسية فى الحرام.





وألمحت الفتاة على حرج خلال المداخلة أنه عندما كان يتحدث معها تليفونا كانت تسمعه يصدر أصوات غريبة كأنه يقيم علاقة جنسية عبر التليفون وطلب منى الأمر صراحة.





وتابعت "ريم" أن الهارب عبد الله الشريف صرح لها بأنه أقام العديد من العلاقات الجنسية مع القطريات مقابل المال.





وعرضت قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، تسريبات لعبدالله الشريف، الأسبوع الماضى بينه وبين فتاة تدعى "ريم"، وكشفت ريم في هذه التسريبات، أن عبدالله الشريف أراد أن يقيم معها علاقة جنسية، ولكنها رفضت ذلك.