AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طلب منى إقامة علاقة جنسية.. فتاةعربية: إعلاميو قنوات الإرهاب تستروا على فضائح عبد الله الشريف.. فيديو

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 12:14 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
Advertisements
أسامة علي
هاجمت فتاة عربية تدعى ريم الإرهابي الهارب عبدالله الشريف قائلة:"ليس لدية مشكلة في الحلال والحرام ما دام يفعل ذلك فى الخفاء،جبروته مصور ليه انه ممكن يعمل أى حاجه وطلب منى إقامة علاقة جنسية فى الحرام". 

وأضافت ريم، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية اكسترا نيوز، بعد أن اكتشف نواياه الخبيثة وتعدد علاقاته الجنسية مع العديد من القطريات، حاولت الابتعاد عنه ولكنه لم يتركها وحاول ابتزازها بصور عاريه تجمعهما سويا.

وأكدت الفتاة العربية، أنها سعت لفضح عبد الله الشريف حيث تواصلت مع الاعلاميين فى القنوات الإرهابية، بعد أن عرفها عليهم ولكنهم تجاهلوا رسائلها ولم يردوا عليها بل وهددوها. 

وأوضحت أن الإرهابى الهارب ليس لديه عزيز وخائن للجميع،لافته إلى أنه فبرك فيديو ضد مصر فى تركيا كلفه 24 ألف دولار.

وتابعت قائلة:" سألته قلت له  لو قامت ثورة بمصر هتنزل تعيش فيها قالى لأ انا مش هعيش فى بلد زى دى".

والمحت الفتاة على حرج خلال المداخلة أنه عندما كان يتحدث معها تليفونا كانت تسمعه يصدر اصوات غريبة كأنه يقيم علاقة جنسية عبر التليفون معقبة :"طلب منى الامر صراحه".

وتابعت "ريم" ان الهارب عبدالله الشريف صرح لها بأنه أقام العديد من العلاقات الجنسية مع القطريات مقابل المال.

وكانت عرضت قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، تسريبات لعبدالله الشريف، الأسبوع الماضى بينه وبين فتاة تدعى "ريم"، وكشفت ريم في هذه التسريبات، أن عبدالله الشريف أراد أن يقيم معها علاقة جنسية، ولكنها رفضت ذلك.

وأضافت ريم خلال هذه التسريبات، المذاعة علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، قائلة "عبدالله الشريف الندل المخادع، الخسيس. قولتله انت مشهور والناس تعرفك..بس انا معرفكش..وانا محتاجة اتاكد منك عشان نتقابل..كان بيقولى انا اجيلك".

وتابعت ريم: "عبدالله الشريف مش من الاخوان ولا يهموه في شئ..هو كلب مصلحته وبس..وهو ساكن بمنطقة اسمها السد..خلف المنطقة التي اسكن بها..ومعه سيارة فارهة دفع رباعي".

وأوضحت ريم في التسريبات، أن عبدالله الشريف كان يريد منها الذهاب إليه فى قطر وكان يقول دائما أن جواز السفر الخاص به بمصر لكي يتم تخليص أشياء معينة به، وكان يتهرب دائما من السفر للخارج لأنه ملاحق أمنيا.

وأشارت إلى أن عبدالله الشريف كاذب جدا لانه لا يسافر بجواز السفر المصري الخاص به ولكنه يمتلك جواز سفر تركي يسافر به الي جميع دول العالم بكل سهولة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مارست الجنس في السيارات مقابل 4 آلاف جنيه.. اعترافات مثيرة لـ زمردة ابنة شيري هانم

رسائل شاذة وجنس في السيارات ومقاطع إباحية.. قبل الحكم على منار سامي: فتيات التيك توك بين الفيديو والدعارة.. تقرير

كان يرغب فى إقامة علاقة جنسية.. فتاة تفضح عبدالله الشريف فى تسريب جديد

فضيحة جديدة تهز عبدالله الشريف.. تسجيل مسرب للهارب مع فتاة | ماذا قال لها

عشان انتي ست جميلة.. فضيحة لـ عبدالله الشريف بعد إذاعة تسريبات جديدة له

حدث ليلا.. مصرع عروسين بعد 24 ساعة جواز.. مرتضى منصور يرد على قرار الاوليمبية.. فيديو مفبرك يفضح الحالة الصحية لـ ترامب

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك.. مرتضى منصور يتحدى اللجنة الأولمبية.. الفيفا يغرم الأبيض مليون يورو.. وباتشيكو يجتمع باللاعبين

أباتشي ضل الطريق.. شيكابالا لاعب بدرجة مشاغب خارج المستطيل الأخضر

جهلاء باللوائح.. رد قوي من خالد الغندور على عدم مشاركة الزمالك في إفريقيا الموسم المقبل

فتاة: عبد الله الشريف يقيم علاقات جنسية مع قطريات مقابل المال.. فيديو

أشهر 3 سيارت أوتوماتيك فى مصر.. بأسعار تبدأ من 201 ألف جنيه.. صور

إرهاب تدعمه شبكة فساد مالي.. 300 مليار جنيه إجمالي أموال الإخوان في مصر

AdvertisementS

انعقاد 4 ورش عمل على هامش المؤتمر الدولي لمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس

الإثبات أو الاعتذار.. منسق الكاف يحرج الأوليمبية بسبب مرتضى منصور

ظلمتنى.. تامر حسنى يرد على أحمد السقا بقوة: كنت أتمنى تكلمنى بينى وبينك

وفاة الفنان حسين الخطيب بعد صراع مع المرض

وضعت يدي على مؤخرتها فى لحظة ضعف.. ننشر اعترافات مدرب الاسكواش المتحرش بـ 3 أطفال

الطبيعة قالت كلمتها لكل أطراف المفاوضات.. الري: مصر حققت أكبر استفادة من فيضان النيل

فريد الديب : الإفراج عن رجل الأعمال صلاح دياب

فبرك فيديو كلفه 24 ألف دولار .. فتاة خليجية: الإرهابى عبد الله الشريف طلب إقامة علاقة جنسية معى بالتليفون .. فيديو

صدمة جديد للزمالك.. الفيفا يغرم النادي مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

بسبب التمرد.. سموحة يلغي التعاقد مع لاعب الأهلي

أخبار الرياضة.. كاف يحرج اللجنة الأوليمبية بسبب مرتضى منصور.. وفيفا يغرم الزمالك مليون يورو

تريند الفن.. فتحى عبد الوهاب وخالد سرحان يسخران من أحمد فهمى.. ووفاة الفنان حسين الخطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات تويوتا راش موديل 2021.. تبدأ من 340 ألف جنيه.. صور

بمكونات بسيطة.. وصفة مكسيكية لضبط مستوى السكر في الدم

مقارنة بين نيسان juke موديل 2020 و 2021.. بالسعر والمواصفات.. صور