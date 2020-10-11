طلب منى إقامة علاقة جنسية.. فتاةعربية: إعلاميو قنوات الإرهاب تستروا على فضائح عبد الله الشريف.. فيديو

هاجمت فتاة عربية تدعى ريم الإرهابي الهارب عبدالله الشريف قائلة:"ليس لدية مشكلة في الحلال والحرام ما دام يفعل ذلك فى الخفاء،جبروته مصور ليه انه ممكن يعمل أى حاجه وطلب منى إقامة علاقة جنسية فى الحرام".





وأضافت ريم، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية اكسترا نيوز، بعد أن اكتشف نواياه الخبيثة وتعدد علاقاته الجنسية مع العديد من القطريات، حاولت الابتعاد عنه ولكنه لم يتركها وحاول ابتزازها بصور عاريه تجمعهما سويا.





وأكدت الفتاة العربية، أنها سعت لفضح عبد الله الشريف حيث تواصلت مع الاعلاميين فى القنوات الإرهابية، بعد أن عرفها عليهم ولكنهم تجاهلوا رسائلها ولم يردوا عليها بل وهددوها.





وأوضحت أن الإرهابى الهارب ليس لديه عزيز وخائن للجميع،لافته إلى أنه فبرك فيديو ضد مصر فى تركيا كلفه 24 ألف دولار.





وتابعت قائلة:" سألته قلت له لو قامت ثورة بمصر هتنزل تعيش فيها قالى لأ انا مش هعيش فى بلد زى دى".





والمحت الفتاة على حرج خلال المداخلة أنه عندما كان يتحدث معها تليفونا كانت تسمعه يصدر اصوات غريبة كأنه يقيم علاقة جنسية عبر التليفون معقبة :"طلب منى الامر صراحه".





وتابعت "ريم" ان الهارب عبدالله الشريف صرح لها بأنه أقام العديد من العلاقات الجنسية مع القطريات مقابل المال.





وكانت عرضت قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، تسريبات لعبدالله الشريف، الأسبوع الماضى بينه وبين فتاة تدعى "ريم"، وكشفت ريم في هذه التسريبات، أن عبدالله الشريف أراد أن يقيم معها علاقة جنسية، ولكنها رفضت ذلك.