كريم طارق: لم أحسم مصيري تجاه عروض الأهلي والزمالك وبيراميدز.. فيديو

أكد كريم طارق لاعب نادي بتروجت والمعار إلى طلائع الجيش، أن عقده مع بتروجت ممتد لمدة موسم قادم عقب الموسم الحالي.





وأشار طارق في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، إلى أنه تلقى عروضا من الأهلي والزمالك وبيراميدز خلال الفترة الجارية، ولكنه مازال لم يحسم مصيره بعد.





وتابع أنه يريد الانتقال لنادي جماهيري في الفترة المقبلة، بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع الطلائع.





وأضاف أن هدفه الأساسي الانضمام لمنتخب مصر في المعسكر المقبل والاستمرار في القوام الأساسي، مشيرا إلى أنه سيناقش خطوته المقبلة مع مسئولي بتروجت الفترة المقبلة .





وحقق فريق طلائع الجيش فوزا صعبا علي مصر المقاصة بهدف دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد جهاز الرياضي العسكري فى الجولة الـ32 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وجاء هدف طلائع الجيش في الدقيقة 22 عن طريق كريم طارق بعدما قام أحمد كابوريا بإرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها أحمد سمير من داخل منطقة الجزاء على القائم الثاني بتمريرة لكريم طارق على القائم الأخر فاستلم الأخير الكرة ثم سدد كرة قوية سكنت الشباك.



