AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كريم طارق: لم أحسم مصيري تجاه عروض الأهلي والزمالك وبيراميدز.. فيديو

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:12 ص
كريم طارق
كريم طارق
Advertisements
حسن العمدة
أكد كريم طارق لاعب نادي بتروجت والمعار إلى طلائع الجيش، أن عقده مع بتروجت ممتد لمدة موسم قادم عقب الموسم الحالي.

وأشار طارق في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، إلى أنه تلقى عروضا من الأهلي والزمالك وبيراميدز خلال الفترة الجارية، ولكنه مازال لم يحسم مصيره بعد.

وتابع أنه يريد الانتقال لنادي جماهيري في الفترة المقبلة، بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع الطلائع.

وأضاف أن هدفه الأساسي الانضمام لمنتخب مصر في المعسكر المقبل والاستمرار في القوام الأساسي، مشيرا إلى أنه سيناقش خطوته المقبلة مع مسئولي بتروجت الفترة المقبلة .

وحقق فريق طلائع الجيش فوزا صعبا علي مصر المقاصة بهدف دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد جهاز الرياضي العسكري فى الجولة الـ32 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وجاء هدف طلائع الجيش في الدقيقة 22 عن طريق كريم طارق بعدما قام أحمد كابوريا بإرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها أحمد سمير من داخل منطقة الجزاء على القائم الثاني بتمريرة لكريم طارق على القائم الأخر فاستلم الأخير الكرة ثم سدد كرة قوية سكنت الشباك.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك يُخاطب بتروجت لشراء كريم طارق بعد انتهاء إعارته لطلائع الجيش

15 دقيقة.. تبديل في تشكيلة الزمالك.. ومحاولات من طلائع الجيش لتحقيق تقدم مبكر

بعد رمضان صبحي.. 3 صفقات من العيار الثقيل على رادار بيراميدز أبرزها نجم الزمالك

أحمد المهدي: بسيوني أحدث طفرة مع الطلائع.. ونتمنى التوفيق لكريم ‏طارق حال رحيله

كريم طارق يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز

بتروجت يكشف حقيقة طلب الأهلي والزمالك ضم مهاجم الفريق

ترشيحاتنا

طلب منى إقامة علاقة جنسية.. فتاةعربية: إعلاميو قنوات الإرهاب تستروا على فضائح عبد الله الشريف.. فيديو

فتاة: عبد الله الشريف يقيم علاقات جنسية مع قطريات مقابل المال.. فيديو

الصحة: تسجيل 125 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 11 وفاة

يحيى الفخراني يكشف كواليس مرض فاروق الفيشاوي خلال عرض الملك لير

فريد الديب : الإفراج عن رجل الأعمال صلاح دياب

صدمة جديد للزمالك.. الفيفا يغرم النادي مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

AdvertisementS

الإثبات أو الاعتذار.. منسق الكاف يحرج الأوليمبية بسبب مرتضى منصور

صدمة جديد للزمالك.. الفيفا يغرم النادي مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

بسبب التمرد.. سموحة يلغي التعاقد مع لاعب الأهلي

أخبار الرياضة.. كاف يحرج اللجنة الأوليمبية بسبب مرتضى منصور.. وفيفا يغرم الزمالك مليون يورو

جهلاء باللوائح.. رد قوي من خالد الغندور على عدم مشاركة الزمالك في إفريقيا الموسم المقبل

أخبار الأهلي.. بشرى لجماهير النادي قبل دوري الأبطال.. قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز

خاص| تفاصيل تعاقد الاتحاد السكندري مع ثنائي الأهلي

أخبار الزمالك.. مرتضى منصور يتحدى اللجنة الأولمبية.. الفيفا يغرم الأبيض مليون يورو.. وباتشيكو يجتمع باللاعبين

قبل مواجهة الرجاء.. الكاف يتغنى بـ تيكي تاكا الزمالك في دوري الأبطال

الشناوى غير موجود.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز.. تعرف عليها

الأهلي يدرس تأجيل التعاقد مع سيرينو للشتاء ويرفض رحيل كهربا للسعودية.. تفاصيل

أخبار الرياضة السعودية.. ناد تركي يهدد إتمام صفقة الهلال الجديدة.. كورونا يضرب الميركاتو السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات تويوتا راش موديل 2021.. تبدأ من 340 ألف جنيه.. صور

بمكونات بسيطة.. وصفة مكسيكية لضبط مستوى السكر في الدم

مقارنة بين نيسان juke موديل 2020 و 2021.. بالسعر والمواصفات.. صور