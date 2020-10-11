علاء نبيل: كوكا لا يستحق الانضمام للمنتخب

انتقد علاء نبيل، نجم ومدرب المقاولون العرب ، قرار ضم أحمد حسن "كوكا" إلى صفوف المنتخب الوطني طوال السنوات الماضية.





وقال علاء نبيل في برنامج "نمبر وان" الذي يقدمع الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كوكا ينضم طوال السنوات الماضية رغم عدم تحقيق أي إنجازات مع المنتخب منذ إنضمامه، ويجب الاعتماد على المواهب المحلية".





وتابع: "استغرب أيضًا من تصريحات أن مصطفى محمد بأنه يحتاج فترة للتأهيل والإنضمام للمنتخب رغم تألقه".





وفي سياق أخر، علق علاء نبيل على اقتراب محمود وادي، مهاجم المصري، من ناديي بيراميدز والزمالك بـ50 مليون جنيه، قائلا: "لا يوجد لاعب في مصر يستحق هذا المبلغ وذلك الأمر تسبب في ندرة المواهب".





وخطف فريق طنطا نقطة ثمينه من نظيره المقاولون العرب فى الوقت القاتل ، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب طنطا الرياضي فى الجولة الـ32 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .



