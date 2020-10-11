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رياضة

جهلاء باللوائح.. رد قوي من خالد الغندور على عدم مشاركة الزمالك في إفريقيا الموسم المقبل

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 12:58 ص
الزمالك
الزمالك
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عمرو ابوبكر
رد الإعلامي خالد الغندور، على رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين رددوا عدم مشاركة الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة المقبلة بعد اشتعال المنافسة على المركز الثاني بين الزمالك وبيراميدز. 

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: للرد علي بعض الجهلاء باللوائح  واللي بيكذبوني الفائز بدوري الأبطال يتأهل كبطل للبطولة القادمة دون النظر لمركزه كأول أو ثاني في بطولته المحلية.

ويقع الزمالك في ترتيب الدوري الممتاز في المركز الثاني ويتبعه بيراميدز بفارق نقطة وحيدة، ومتبقي للفريقين مباراتان مما يلزم الزمالك بالفوز ب ٦ نقاط، وهزيمة بيراميدز لاحتفاظ الزمالك بالمركز الثاني. 

واشتعلت السوشيال ميديا عقب تعادل الزمالك مع منافسه وادي دجلة سلبياََ في الجولة 32 من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه نادي بيراميدز منافسه الأهلي، غداََ الأحد في الجولة 33 من البطولة لحسم لقب المركز الثاني لأي من الفريقين الزمالك او بيراميدز.

وفي حالة فوز الأهلي يقترب الزمالك من حسم المركز الثاني بعد الفوز على منافسه حرس الحدود المقرر مواجهته في اللقاء القادم.


جهلاء باللوائح.. رد قوي من خالد الغندور على عدم مشاركة الزمالك في إفريقيا الموسم المقبل
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