نجم يعلى كل ثانية .. بهاء الدين محمد يهدى عمرو دياب أغنية في عيد ميلاده

حرص الشاعر بهاء الدين محمد على تهنئة الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاد الـ 59 الذي يحل اليوم.

ونشر بهاء عبر صفحته على "فيسبوك" عدد من أبيات الشعر وكتب:"تنزل الأغنيه تطلع"

لحد عنده الكل يرجع

يتعمله ميت حساب

هو برضه ف حته تانيه

نجم يعلا كل ثانيه لأن هو عمرو دياب

كل سنة وأنت طيب ياهضبه

وحلمكوا اللى بتحلموه كل ثانيه وكل دقيقه

بالهدوء كده بإختصار شكله قرب يبقى حقيقه

وفاجأ الهضبة عمرو دياب جمهوره بطرح عطر جديد باسمه، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشر الهضبة صورة لزجاجة العطر مكتوبا عليها عمرو دياب، وعلق علي الصورة: "اختياري الأول في العطور، سيكون متاحًا في جميع أنحاء العالم قريبًا، ابقوا منتظرين".

وتفاعل جمهور عمرو دياب مع المنشور، ليُبدي سعادته بهذا الأمر وانهالت التعليقات على هذه المفاجأة، بوصلات الإعجاب والتعليق الذين قالوا إنهم سيطلقون عليه اسم «ريحة الحبايب».

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا أغنية «أماكن السهر» والتي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهى من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.