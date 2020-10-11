لو مش قادرة تغني بلاش.. شريفة فاضل تروي تفاصيل لقائها مع فايزة أحمد خلال تسجيل أم البطل

كشفت الفنانة القديرة شريفة فاضل، كواليس تسجيل أغنيتها الشهيرة "أم البطل" أحد أشهر الأغاني الوطنية عقب انتصار أكتوبر 1973، مؤكدة أنها قدمت تلك الأغنية باحساس صادق لكونها ام لأحد الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من اجل الوطن.









وأضافت شريفة فاضل خلال لقائها مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أنه خلال تسجيلها للاغنية داخل استوديهات الإذاعة كانت تمر بحالة نفسية صعبة حزنا على ابنها البطل، وهو ما كان سببا في وقف التسجيل وإعادته لأكثر من مرة.





وأشارت شريفة فاضل إلى أن الفنانة الراحلة فايزة أحمد كان لها مواقف معها خلال تسجيل الاغنية.









وأوضحت ان الفنانة فايزة أحمد دخلت عليها استديو التسجيل بعدما شاهدت حالتها النفسية الصعبة وعدم قدرتها على مواصلة الغناء والتي وجهت لها نصيحة قائلة: "لو مش قادرة تغني بلاش".