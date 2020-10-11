AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عداد كورونا في العالم .. أكثر من 37 مليون إصابة ومليون و77 ألف وفاة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:32 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
سجلت مواقع رصد إحصائيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وصول الإصابات بالفيروس في العالم إلى 37 مليون و400 ألف إصابة بالفيروس حتى الأن. 

فيما سجلت المواقع وصول عدد الوفيات بالفيروس في العالم إلى مليون و77 ألف حالة وفاة. 

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول ظهور بخطاب جماهيري منذ مغادرته المستشفى، أن بلاده تمتلك عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وسيتم طرحه قريبا.

وقال ترامب من شرفة بالبيت الأبيض إنه بصة جيدة، مشيرا إلىى أن العلماء الأمريكيين سينجحون في القضاء على فيروس كورونا.

وذكر الرئيس الأمريكي أن إدارته تعمل على بناء برنامج رعاية صحي ممتاز، منتقدا سياسة الديمقراطيين الذين يتعمدون جر البلاد إلى الإغلاق. موضحا أنه لن يسمح بحدوث ذلك مرة أخرى.

وأضاف ترامب في أن منافسه الديمقراطي جو بايدن خان الناخبين من أصول إفريقية.، مؤكدا أنه لن يسمح بأن تصبح بلاده يسارية أو اشتراكية، مثلما يرغب الديمقراطيين .
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العالم يصل إلى أكثر من 20 مليون إصابة بكورونا

إصابات كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 25 مليون إصابة

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز ٢٧ مليون إصابة

190 ألف شخص.. الولايات المتحدة تسجل ارتفاعا جنونيا في وفيات كورونا

ترامب: قد نحصل على اللقاح الخاص بفيروس كورونا الشهر المقبل

إهانات متبادلة ومشادات حادة.. الفوضى تسيطر على أول مناظرة لـ ترامب وبايدن.. ملخص ما دار بين مرشحي الرئاسة الأمريكية

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية بوركينافاسو

أباتشي ضل الطريق.. شيكابالا لاعب بدرجة مشاغب خارج المستطيل الأخضر

يحيى الفخراني يكشف كواليس مرض فاروق الفيشاوي خلال عرض الملك لير

بـ الأبيض.. أول ظهور لـ رنا سماحة من حفل خطوبتها

فريد الديب : الإفراج عن رجل الأعمال صلاح دياب

فبرك فيديو كلفه 24 ألف دولار .. فتاة خليجية: الإرهابى عبد الله الشريف طلب إقامة علاقة جنسية معى بالتليفون .. فيديو

AdvertisementS

الإثبات أو الاعتذار.. منسق الكاف يحرج الأوليمبية بسبب مرتضى منصور

ظلمتنى.. تامر حسنى يرد على أحمد السقا بقوة: كنت أتمنى تكلمنى بينى وبينك

وفاة الفنان حسين الخطيب بعد صراع مع المرض

الطبيعة قالت كلمتها لكل أطراف المفاوضات.. الري: مصر حققت أكبر استفادة من فيضان النيل

وضعت يدي على مؤخرتها فى لحظة ضعف.. ننشر اعترافات مدرب الاسكواش المتحرش بـ 3 أطفال

فريد الديب : الإفراج عن رجل الأعمال صلاح دياب

صدمة جديد للزمالك.. الفيفا يغرم النادي مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

فبرك فيديو كلفه 24 ألف دولار .. فتاة خليجية: الإرهابى عبد الله الشريف طلب إقامة علاقة جنسية معى بالتليفون .. فيديو

تريند الفن.. فتحى عبد الوهاب وخالد سرحان يسخران من أحمد فهمى.. ووفاة الفنان حسين الخطيب

بيت ورصيد في البنك .. مصطفى بكري يكشف عن حجم ثروته لأول مرة

مكافحة كورونا تعلن عن الموعد النهائي لظهور اللقاح

جهلاء باللوائح.. رد قوي من خالد الغندور على عدم مشاركة الزمالك في إفريقيا الموسم المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكبر عملية مصادرة أموال.. العثور على 2 مليون إسترليني مخبأة في حقائب امرأة

ماتت من رعب كورونا.. صدمة طفل عثر على جثة والدته

أسعار ومواصفات تويوتا راش موديل 2021.. تبدأ من 340 ألف جنيه.. صور