المكسيك تسجل 4577 إصابة جديدة بـ كورونا و135 حالة وفاة

أعلنت الصحة المكسيكية، اليوم الأحد، تسجيل 4577 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتسجيل 135 حالة وفاة جديدة.





وبذلك تكون المكسيك قد سجلت 814 ألف و328 إصابة بالفيروس، و83 ألف و642 حالة وفاة.





وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.





وقالت الحكومة إن"العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة، بسبب قلة الفحوصات ولجوء البعض إلى العلاج بالطرق البدائية".





تجدر الإشارة، إلى أن المكسيك بين الدول العشر الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، وسجلت رابع أكبر حصيلة وفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.



