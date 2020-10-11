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أخبار العالم

طبيب ترامب: الرئيس الأمريكي لم يعد مصدرا لنقل عدوى كورونا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:24 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن طبيب الرئيس الأمريكي، اليوم الأحد، أن ترامب لم يعد يمثل أي خطر بنقل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى أي شخص. 

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول ظهور بخطاب جماهيري منذ مغادرته المستشفى، أن بلاده تمتلك عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وسيتم طرحه قريبا.

وقال ترامب من شرفة بالبيت الأبيض إنه بصة جيدة، مشيرا إلى أن العلماء الأمريكيين سينجحون في القضاء على فيروس كورونا.

وذكر الرئيس الأمريكي أن إدارته تعمل على بناء برنامج رعاية صحي ممتاز، منتقدا سياسة الديمقراطيين الذين يتعمدون جر البلاد إلى الإغلاق. موضحا أنه لن يسمح بحدوث ذلك مرة أخرى.

وأضاف ترامب في أن منافسه الديمقراطي جو بايدن خان الناخبين من أصول إفريقية.، مؤكدا أنه لن يسمح بأن تصبح بلاده يسارية أو اشتراكية، مثلما يرغب الديمقراطيين .

وهتف مئات من أنصار ترامب المتواجدين في حديقة البيت الأبيض، خلال خطابه، جيث أكد لهم أنه بصحة ممتازة، مقدما لهم الشكر عل دعمهم.

وكانت لجنة مناظرات الانتخابات الرئاسية الأمريكية قالت إنها ألغت رسميا المناظرة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن والمقررة يوم 15 أكتوبر الجاري في ميامي بولاية فلوريدا.

ومن المقرر أن يستأنف الرئيس الأمريكي أنشطة حملته الانتخابية يوم الاثنين، حسب جدول حملته.
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