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رياضة

موعد مواجهة هولندا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:31 ص
هولندا والبوسنة والهرسك
هولندا والبوسنة والهرسك
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عمرو ابوبكر
يستضيف منتخب البوسنة والهرسك نظيره الهولندي في مباراة قوية مساء اليوم الأحد، في بطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الثانية.

ويستضيف ملعب بيلينو بولي، في البوسنة، مباراة المنتخبين في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في المستوى الأول.

وتحتل هولندا المركز الثاني في المجموعة بـ 3 نقاط، بينما تتذيل البوسنة والهرسك بنقطة واحدة فقط.

موعد مباراة هولندا والبوسنة والهرسك
تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة هولندا والبوسنة والهرسك
تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2.

معلق مباراة هولندا والبوسنة والهرسك
يعلق يوسف سيف على المباراة.

تشكيل هولندا المتوقع أمام البوسنة والهرسك
حراسة المرمى: سيليسين.

خط الدفاع: هاتيبور، دي فيرجل، فان دايك، آكي.

خط الوسط: دي يونج، فان دي بيك، فينالدوم.

خط الهجوم: ديباي، دي لونج، برومس.
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