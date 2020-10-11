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منوعات

منع الغناء ورفع الصوت داخل الفصول المدرسية للحد من تفشي كورونا في بريطانيا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:16 ص
مدارس
مدارس
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عزة عاطف
اتخذت المدارس البريطانية قرارًا غريبًا لتجنب تفشي فيروس كورونا، حيث منعت الطلاب من الغناء داخل الفصول الدراسية، وبدلًا من ذلك يمكنهم الاستماع إليها على يوتيوب.

طلبت معظم المدارس من الأطفال الاستماع إلى أغاني عيد الميلاد على YouTube، أو الصمت، خوفًا من انتشار رذاذ أفواههم في الهواء ونقل الفيروس.

ويمكن أن يترك الغناء قطرات من الرذاذ في الهواء المحيط، مما يعني أن الأشخاص المصابين بالعدوى يخاطرون بنشر الفيروس عندما يفتحون أفواههم.

كما حظرت بعض المدارس كعكات عيد الميلاد القادمة من المنزل لمنع انتقال الفيروس، لم يطبق القرار في جميع المدارس حتى الآن ولكن تم منع الناس من الغناء في الكافيهات والكنائس.

قالت «كريستين بريت» الرئيسة المشاركة لرابطة أولياء الأمور في كامبريدج، إن حظر الغناء هو أحد الإجراءات الضارة العديدة التي يتم اتخاذها في المدارس، إضافة عليها تقييد الوصول إلى المياه والمراحيض.

وأضافت وهي أم لطفلين: "تعتقد رابطة أولياء الأمور أن الأطفال عانوا بما يكفي من الغياب المطول عن المدرسة ويجب أن يتمكنوا من العودة إلى بيئة طبيعية وداعمة".

تحدث أعياد الميلاد مرة واحدة فقط في العام وهو اليوم الذي يشعر فيه الطفل بالبهجة، لكن أصدقائهم لن يستطيعوا الغناء لهم أو إحضار الحلويات والكعك للاحتفال، وبسبب قواعد الإغلاق لا يستطيع الكثيرون إقامة حفلة عيد ميلاد خارج المدرسة. 

يمثل الغناء خطرًا منخفضًا من حيث انتقال العدوى من الأطفال، وهم الأقل خطورة للإصابة بهذا الفيروس ونقله، "لا يمكننا تأجيل حياتهم الصغيرة إلى الأبد".
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منع الغناء ورفع الصوت داخل الفصول المدرسية للحد من تفشي كورونا في بريطانيا

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