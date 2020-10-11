AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كشري: عقد مهاجم أسوان بـ10 آلاف جنيه وحاليا 4 ملايين

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:31 ص
احمد كشري
احمد كشري
Advertisements
عمرو ابوبكر
قال أحمد كشري المدير الفنى لفريق أسوان أن عقد كريم الطيب مهاجم ممثل الصعيد بالدورى 10 آلاف جنيه فى الموسم الواحد،وسعر اللاعب تعدى 4 مليون جنيه حاليا.

وأضاف كشري خلال تصريحات لبرنامج ملعب اون، على قناة on time sport،  أن سولمون منساه حصل على 15 الف جنيه فى 6 شهور مدة اعارته  فى فريق الجنوب.

وواصل بقاء أسوان فى الدورى العام حلم كبير وأعدت اكتشاف بعض اللاعبين فى الدوري أبرزهم ابراهيم جلال، مضيفا لم أتحدث مع مجدى عبد العاطي عقب رحيله عن الفريق و لم أجد تقرير من الجهاز الفني السابق لأسوان عن الفريق عند استلامي مهمة تدريبه.

وتابع: لدينا لاعبين جيدين وأعدت توظيف اللاعبين فى مراكز مختلفة لتفادى النقص العددى، وعندى 13 لاعب فى مركز الوسط المدافع وعدد المدافعين فى أسوان اكثر من المهاجمين .

واستطرد: قضيت أصعب فتراتى لتحقيق حلم جماهير أسوان بالبقاء فى الدوري ، مضيفا تعرضت لظلم فى التدريب لكن الله كلل جهودى بالتوفيق مع فريق الجنوب.

جدير بالذكر أن، اسوان ضمن البقاء في الدوري الممتاز بعد تحويل تأخره لفوز في مباراة حرس الحدود في الجولة 32 من مسابقة الدوري الممتاز. 
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كشرى يعلن قائمة أسوان لمواجهة إنبي غدا

كشري: لم نستحق الهزيمة أمام بيراميدز

مدرب أسوان: مصر كلها حفظت طريقة لعب الزمالك

كشرى يعلن قائمة أسوان لمواجهة الجونة

أسوان يواصل الاستعداد لملاقاة وادي دجلة.. صور

بعد فوزه على حرس الحدود.. أشرف عطية يهنئ نادي أسوان ببقائه في الدوري الممتاز

ترشيحاتنا

المصري: تعاقدنا مع 5 لاعبين.. وهذا موقفنا من إسلام عيسى وإيفونا.. فيديو

إلزامي للمصريين بالداخل.. ننشر نسب اشتراكات التأمين الصحي الشامل

فبرك فيديو كلفه 24 ألف دولار .. فتاة خليجية: الإرهابى عبد الله الشريف طلب إقامة علاقة جنسية معى بالتليفون .. فيديو

جاسر الشاعر: نقل تمثال ديلسيبس لمتحف قناة السويس سرقة.. فيديو

فتاة: عبد الله الشريف يقيم علاقات جنسية مع قطريات مقابل المال.. فيديو

مقتل شخص والقبض على آخر في إطلاق نار على احتجاج بأمريكا

AdvertisementS

جهلاء باللوائح.. رد قوي من خالد الغندور على عدم مشاركة الزمالك في إفريقيا الموسم المقبل

أخبار الرياضة.. كاف يحرج اللجنة الأوليمبية بسبب مرتضى منصور.. وفيفا يغرم الزمالك مليون يورو

كشري: عقد مهاجم أسوان بـ10 آلاف جنيه وحاليا 4 ملايين

المصري: تعاقدنا مع 5 لاعبين.. وهذا موقفنا من إسلام عيسى وإيفونا.. فيديو

قبل مواجهة الرجاء.. الكاف يتغنى بـ تيكي تاكا الزمالك في دوري الأبطال

الأهلي يدرس تأجيل التعاقد مع سيرينو للشتاء ويرفض رحيل كهربا للسعودية.. تفاصيل

الأهلي البطل يواجه بيراميدز وبيده زمام أمور المركز الثاني .. وسيناريو وحيد يؤجل حسم الوصيف

علاء نبيل: طاهر محمد طاهر هيقعد كهربا وحسين الشحات على دكة الأهلي

سلة سموحة على القمة بلا هزيمة بعد الفوز على الزمالك

أحمد عيد عبد الملك: بيخرجونا عن تركيزنا لعدم تحقيق حلم النجمة السادسة

موعد والقناة الناقلة لمباراة فرنسا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية.. موعد مباراة إنجلترا وبلجيكا والقناة الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالسلاح وملابس الجيش .. اشتباكات عنيفة بين السود والبيض في شوارع أمريكا| فيديو وصور

هل تتذكر مركبة "كعبول" والمخترع "عبقرينو"..تعرف عليها..صور

أحدهم يصل لمليون استرليني.. بي بي سي في مأزق نتيجة إخفاء رواتب كبار النجوم