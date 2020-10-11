كشري: عقد مهاجم أسوان بـ10 آلاف جنيه وحاليا 4 ملايين

قال أحمد كشري المدير الفنى لفريق أسوان أن عقد كريم الطيب مهاجم ممثل الصعيد بالدورى 10 آلاف جنيه فى الموسم الواحد،وسعر اللاعب تعدى 4 مليون جنيه حاليا.





وأضاف كشري خلال تصريحات لبرنامج ملعب اون، على قناة on time sport، أن سولمون منساه حصل على 15 الف جنيه فى 6 شهور مدة اعارته فى فريق الجنوب.





وواصل بقاء أسوان فى الدورى العام حلم كبير وأعدت اكتشاف بعض اللاعبين فى الدوري أبرزهم ابراهيم جلال، مضيفا لم أتحدث مع مجدى عبد العاطي عقب رحيله عن الفريق و لم أجد تقرير من الجهاز الفني السابق لأسوان عن الفريق عند استلامي مهمة تدريبه.





وتابع: لدينا لاعبين جيدين وأعدت توظيف اللاعبين فى مراكز مختلفة لتفادى النقص العددى، وعندى 13 لاعب فى مركز الوسط المدافع وعدد المدافعين فى أسوان اكثر من المهاجمين .





واستطرد: قضيت أصعب فتراتى لتحقيق حلم جماهير أسوان بالبقاء فى الدوري ، مضيفا تعرضت لظلم فى التدريب لكن الله كلل جهودى بالتوفيق مع فريق الجنوب.



