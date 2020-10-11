قيود عربية إضافية خوفا من الموجة الثانية لكورونا.. وأوروبا تشدد التدابير مع ارتفاع الإصابات.. تظاهرات في إيطاليا رفضا لإلزامية ارتداء الكمامات.. وإيميلات هيلاري.. أبرز عناوين الصحف السعودية اليوم

اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة

الإمارات: الجيش التركي في قطر عنصر عدم استقرار في منطقتنا

تقارير: تركيا سحبت 1500 مرتزق سوري من ليبيا ودفعت بمئات الجنود الأتراك

إيران ليس لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية واحدة

"إيميلات هيلاري".. مواقف سعودية راسخة وتواطؤ قطر و"الإخوان" و"الجزيرة" لإثارة الفوضى والإرهاب

تظاهرات في إيطاليا لرفض إلزامية ارتداء الكمامات

اصطدام طائرتين ومقتل كل من كانوا على متنهما في فرنسا

"رويترز": إصابات كورونا في أمريكا تسجّل أعلى مستوى في شهرين

فرنسا تسجل أكبر حصيلة إصابات بـ«كورونا» منذ تفشي الوباء









تناولت الصحف السعودية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.









فقد سلطت صحيفة "سبق" الضوء على إعلان وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 51 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97643 حالة حتى اليوم.









وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 104387 حالة من ضمنهم 97643 حالة تم شفاؤها، و6040 حالة وفاة.













محليا، أبرزت صحيفة "عكاظ" إعلان وزارة الصحة، اليوم السبت 10 أكتوبر 2020، تسجيل 405 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 338944 حالة.









وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 455 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 324737 حالة، وأكدت "الصحة" تسجيل 22 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5018 حالة وفاة.









وأشارت صحيفة "سبق" إلى ما قاله وزير التعليم إنه تأكيدًا على اهتمام القيادة بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة.









وأفادت صحيفة "الوطن" بإعلان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم، الأحد، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.









في سياق متصل، أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى إدانة مجلس التعاون الخليجي، أمس السبت، استمرار ميليشيا الحوثي في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في السعودية.









وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف، أن هذه الاعتداءات المتكررة الممنهجة والمتعمدة من قبل الحوثيين باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في المحافظات اليمنية المحررة أو في السعودية، تؤكد نوايا تلك الميليشيات ومن يقف وراءها وتغليبها لخيارات الحرب، وعدم استعدادها وجديتها في إنهاء الأزمة اليمنية ومعاناة الشعب اليمني الشقيق من خلال الحل السياسي وفق المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.









عربيا وإقليميا، ركزت صحيفة "الوئام" على ما قاله الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتية للشئون الخارجية، إن تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى قطر والذي يشير فيه إلى أن جيشه يعمل على استقرار دول الخليج برمتها لا يتسق مع الدور الإقليمي التركي، والشواهد عديدة.









وأضاف على "تويتر": "التصريح يحاول إبعاد النظر عن الأسباب الاقتصادية للزيارة، ولنكون واضحين، الجيش التركي في قطر عنصر عدم استقرار في منطقتنا".









وقالت صحيفة "سبق" إن فترة حظر التجول الشامل في الأردن انتهت عند منتصف ليلة السبت- الأحد بعد أن استمرت 48 ساعة، ليبدأ العمل بالحظر الجزئي المعمول به في جميع مناطق المملكة الأردنية.









‬ وبدأ الحظر الجزئي في تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل، واستمر حتى الساعة 6 صباحا وفق "سكاي نيوز".









وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الكوارث توالت على اللبنانيين منذ الانفجار في مرفأ بيروت، سواء بالانفجارات المتنقلة الغامضة، وآخرها انفجاران محدودان شهدتهما العاصمة، أو بموجة الحرائق التي تلفّ المناطق اللبنانية.









كانت بيروت نامت ليل الجمعة على هول فاجعة تمثّلت بانفجار خزّان لمادة المازوت تحت مبنى سكني في منطقة الطريق الجديدة، أسفر عن سقوط خمسة قتلى وإصابة 59 آخرين بجروح وحروق مختلفة ومفقود واحد، وانهيار جزئي للمبنى وتصدّع أبنية قريبة منه.









وأوضحت صحيفة "الوئام" أنه مع عودة كورونا بموجة ثانية إلى أوروبا، شددت دول عربية من الإجراءات الاحترازية الإضافية لمنع تفشي الوباء، إضافة إلى التلويح بفرض غرامات مالية على مخالفي القيود.









في تونس، قررت الحكومة أن مخالفي قرار ارتداء الكمامات الواقية من الفيروس يواجهون عقوبة تشمل غرامات مالية، بدءًا من الأسبوع المقبل.









وعُمان، أكد مساعد المدعي العام مدير عام الادعاء العام بمحافظة مسقط أن الادعاء العام سيتعامل بحزم مع المخالفين لقرار منع الحركة، وإغلاق الأماكن العامة والمحال التجارية، وحظر استخدام الشواطئ خلال الفترة المحددة في قرار الحظر الجزئي الذي يبدأ سريانه اليوم، الأحد.









وفي لبنان، تفتح المدارس أبوابها غدًا، الاثنين، لطلاب الشهادات المتوسطة والرسمية، ضمن إجراءات استثنائية.









ونقلت صحيفة "عكاظ" عن تقارير وسائل إعلام عربية أن تركيا سحبت 1500 مرتزق سوري، ودفعت بدلا منهم بمئات العسكريين الأتراك في غرب ليبيا، مما يمثل خداعا والتفافا على القرارات الدولية.









وقالت مصادر عسكرية ليبية، إن تركيا بهذه الخطوة تحاول إيهام المجتمع الدولي بأنها تمتثل لقراراته القاضية بسحب المرتزقة من ليبيا، بينما تعزز وجودها بعسكريين نظاميين وبأعداد أكبر.









وأشارت صحيفة "اليوم" إلى تأكيد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي لصحيفة نمساوية أن إيران ليس لديها في هذه المرحلة ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية واحدة، طبقا للمعايير الرسمية للوكالة التابعة للأمم المتحدة.









وأضاف جروسي، في مقابلة مع صحيفة "دي برس" نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم، الأحد: "يواصل الإيرانيون تخصيب اليورانيوم وبدرجة أعلى بكثير مما كانوا يلتزمون به. وهذه الكمية تزداد كل شهر".









دوليا، ذكرت صحيفة "الوطن" أن وزارة الخارجية الأمريكية رفعت، أمس السبت، السرية عن عدد من رسائل البريد الإلكتروني "إيميلات" لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، أثناء ولاية الرئيس السابق باراك أوباما، كانت ترسلها أو تتلقى الردود عليها تناقش من خلالها العديد من الأمور السياسية المهمة التي كانت طي الكتمان، وكشفت "الإيميلات" العديد من الخفايا، والأسرار والمؤامرات التي كانت تحاك ضد الدول العربية، ومنها خطط لإثارة الفوضى والإرهاب في منطقة الشرق الأوسط والتدخل في الشئون الداخلية للدول.













ففي أحد "الإيميلات" المتداولة عن السعودية قال سفير أمريكي لهيلاري: "مجتمع السعودية هو المجتمع الوحيد على هذا الكوكب الذي لم يخترقه الاستعمار الغربي، ولم تخترق أي جيوش أوروبية حدودها ولم تُنتهك، لا من المبشرين الدينيين ولا من التجار".









وأشارت صحيفة "سبق" إلى تحليل أجرته "رويترز"، كشف أن حالات الإصابة الجديدة بكورونا في الولايات المتحدة بلغت أعلى مستوى في شهرين، حيث سجّلت ما يزيد على 58 ألف إصابة جديدة بالفيروس.









ووفقًا لبيانات "رويترز"، فقد "سجّل عشر من 50 ولاية زيادات قياسية في الإصابات اليومية، أمس الأول الجمعة، بينها ولايات: إنديانا، ومينيسوتا، وميزوري، وأوهايو في الغرب الأوسط".









وقالت صحيفة "الوئام" إن الإيطاليين نظموا تظاهرات واسعة في روما لرفض وضع الكمامة وجعل الأمر اختياريا وليس إلزاميا.









ودفع المتظاهرون الأمر إلى نظريات مؤامرة، إضافة إلى معارضة اللقاحات في ساحة سان جيوفاني وسط روما.









وقال أحد المتظاهرين: "ليس لدينا بعد بروتوكول علاج للمرض. نحن نرتجل، كل سلطة إقليمية ترتجل". ولكل من مناطق إيطاليا الـ20 سلطة قرار مستقلة في المجال الصحي، وفقا لقناة الحرة.









وأوضحت صحيفة "الحياة" أن 5 أشخاص لقوا حتفهم إثر اصطدام طائرة تقل سياحا بأخرى خفيفة غربي فرنسا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية يوم السبت.









واصطدمت طائرة شراعية صغيرة كان على متنها شخصان بطائرة سياح من طراز "دي أيه 40" كان على متنها 3 أشخاص عند حوالى الساعة 16.30 (14.30 بتوقيت غرينتش) في إقليم أندر ايه لوار، حسب ما أفادت المسئولة في الحكومة المحلية نادية صغير.









وفي فرنسا، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن بيانات وزارة الصحة الفرنسية أظهرت أمس، السبت، أن عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد قفز بما يزيد على 26 ألفا في يوم واحد للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء.







