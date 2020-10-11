أفريقيا تسجل 1.569.680 إصابة بـ فيروس كورونا

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,569,680 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 38,196 حالة وفاة وتعافى 1,297,625 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.





وكانت دراسة جديدة عزت قدرة القارة السمراء على مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد على خمس أسباب، ففى دراسة أجرتها مبادرة بي إي أر سي، التي تضم عددًا من المنظمات الخاصة والعامة في القارة الأفريقية لتحقيق شراكة من أجل رد ضد كوفيد 19 مبنى على الأدلة الموثقة، إلى أن معدل الوفيات في إفريقيا أقل من معدل الوفيات العالمي، مما يشير إلى أن نتائج تأثير الفيروس كانت أقل حدة بين السكان الأفارقة.





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إجراءات سريعة

جاءت أولى أسباب انخفاض معدل الوفيات وهو الإجراءات السريعة التي اتخذتها معظم الحكومات الأفريقية منذ تفشي الفيروس المستجد فضلا عن اتباع إجراءات توصيات الصحة العامة بشأن مكافحة الفيروس، وبضمنها تجنب المصافحة وغسل اليدين بشكل متكرر والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.





وتصرف بعض البلدان مثل ليسوتو في هذا الصدد، حتى قبل الإبلاغ عن حالة إصابة واحدة. حيث أعلنت حالة الطوارئ وأغلقت المدارس في 18 مارس، وفرضت الإغلاق العام لمدة ثلاثة أسابيع بعد حوالي 10 أيام.





دعم الناس

أما السبب الثاني هو التأييد العام لاتباع تدابير السلامة العامة فى البلدان الأفريقي إذ أن 85 في المئة ممن شاركوا في الاستطلاع الذي قامت به مبادرة بي إي أر سي، قالوا إنهم ارتدوا الكمامات.





وذكر التقرير أنه "مع تنفيذ إجراءات صحية واجتماعية صارمة، تمكنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي من احتواء الفيروس في الفترة الواقعة بين مارس - ومايو.





فئة الشباب

أما السبب الثالث الذي أدى إلى انخفاض نسبة الوفيات فى أفريقيا جراء فيروس كورونا المستجد هو أن متوسط أعمار سكان البلدان الأفريقية من الشباب تبلغ 19 عامًا وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.





المناخ الملائم

وبالنسبة للسبب الرابع فهو ارتفاع درجات الحرارة في أفريقيا حيث أكدت بعض الدراسات أن انتشار الفيروس كان أسهل في الأماكن التي فيها درجات حرارة منخفضة ورطوبة.





أنظمة المجتمع الصحية الجيدة

أمام السبب الخامس والأخير هو أنظمة الصحة الجيدة حيث تعانى بعض دول أفريقيا مثل الكونغو الديمقراطية من فيروس الإيبولا وبالتالى كانت الدول المجاورة فى حالة تأهب قصوى، وعليه عندما تفشي كورونا كان يتم توسيع الفحص الطبي للمسافرين ليشمل كوفيد 19 مع فحص الإيبولا.

