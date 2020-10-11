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أخبار البلد

ألف درع واق للوجه.. هدية ألمانية لمستشفيات عين شمس

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:47 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمد وديع
استقبل د. سيريل نون، السفير الألماني بالقاهرة، أول أمس بمقر السفارة بالقاهرة، الدكتور محمد الفيومي والمهندس أحمد حبيب ممثلين عن جامعة عين شمس، لتسليمهما شحنة من مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا، مرسلة من مدينة شتوتجارت التي تربطها بمدينة القاهرة شراكة توأمة.

وقال بيان للسفارة بالقاهرة إن الشحنة تتضمن عدد ١٠٠٠ درع واق للوجه جرى انتاجها في إطار المبادرة الشرفية التي أطلقها علماء وطلاب مركز البحوث "6ARENA203" بمدينة شتوتجارت ليتم توزيعها في مصر على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى. 

وعلق السفير الدكتور "نون" قائلا: "إنه لمن فرط سعادتي أن أشهد اليوم بصورة ملموسة للغاية ماذا تعني كلمة شراكة التوأمة بين المدن، ونحن فرحون كسفارة بأن أتيح لنا فرصة تقديم المساعدة اللوجستية لهذا المشروع التضامني بين أناس ملتزمين مجتهدين من كلا المدينتين. إن مثل تلك المشاريع المشتركة تكتسب أهمية ورمزية كبيرة لا سيما في هذه الأوقات العصيبة."

وترتبط القاهرة بمدينة شتوتجارت بشراكة توأمة منذ ٤١ عاما، وشحنة الدروع الواقية للوجه هي عبارة عن شق من مبادرة أطلقتها مدينة شتوتجارت تهدف إلى مشاركة المواطنين في المدن الشريكة في الجهود المبذولة من أجل مكافحة انتشار ڤيروس كوڤيد-١٩. ومن المقرر أن يتم توزيع الدروع الواقية للوجه في إطار مشروع "ابقى آمنا" بالتعاون مع الشركاء المصريين الذين يرتبطون ارتباطا وثيقا بجامعة شتوتجارت من خلال برنامج دراسي مشترك تنفيذا لأحد مشاريع التبادل التقني ، ثم في خطوة تالية انتاج مزيد من مستلزمات الوقاية.
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