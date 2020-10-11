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رياضة

محاضرة للاعبي الأهلي قبل التحرك لملعب استاد القاهرة لمواجهة بيراميدز

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:39 ص
تدريبات الأهلي أرشيفية
تدريبات الأهلي " أرشيفية"
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عبدالحكيم أبو علم
يعقد جنوب الأفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي محاضرة مع لاعبيه في الخامسة مساءً داخل مقر فندق الإقامة.

ومن المقرر أن يشرح فيه موسيماني للاعبيه خطة مواجهة بيراميدز بجانب التشكيل الذي سيبدأ به تلك المباراة، ويتحرك الفريق عقب المحاضرة مباشرة الي استاد القاهرة.

ويخوض الفريق الأحمر مباراة قوية أمام بيراميدز مساء اليوم ضمن منافسات المرحلة الــ33 لمسابقة الدوري.

بيراميدز بمسماه الجديد واجه الأهلى 4 مرات منها واحدة فى الكأس وانتهت بفوزه بهدف نظيف و3 فى الدورى استطاع الفوز فى مباراتين مقابل خسارة وحيدة كانت فى أخر لقاء جمع الفريقين فى الدور الأول الموسم الحالى وانتهى بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف.

الأهلى يدخل مباراة اليوم نظريا بلا هدف لأنها تحصيل حاصل بعدما فاز باللقب منذ عدة جولات ولكنها عمليا تكون غير ذلك لأنها تعتبر ثأرية يحاول فيها تقليص نتائج عدد المواجهات المباشرة التى تصب فى صالح بيراميدز حديث العهد بالدوري، بالإضافة إلى أنها ستكون مواجهة من نوع أخر خارج الملعب بعدما استطاع بيراميدز خطف أكثر من لاعب مؤثر كانوا يرتدون الفانلة الحمراء وفى مقدمتهم عبدالله السعيد ورمضان صبحى وإكرامى  وأحمد فتحى، وأخيرا مواجهة اليوم ستكون بمثابة بروفة نهائية للأهلى قبل مواجهة الوداد المغربي السبت المقبل فى قبل نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وأعلن بيتسو موسيماني، قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز  وضمت علي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، وصالح جمعة، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وأليو بادجي، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، ومحمد هاني، وشادي رضوان، ومحمد شكري، وعربي بدر، ومحمد فخري.

واستقر الجهاز الفني للفريق بشكل مبدئي علي التشكيل الذي سيبدأ به مباراة اليوم ويضم علي لطفي في حراسة المرمي ومعه محمد هاني وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وأحمد فتحي واليو ديانج وعمرو السولية ومحمود كهربا ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات واليو بادجي.
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