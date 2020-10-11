إيهاب جلال يقترب من تدريب الاتحاد السكندري خلفا لـ طلعت يوسف

دخل مسئولو نادى الاتحاد السكندرى، فى مفاوضات مكثفة مع إيهاب جلال لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الكروى الجديد.



واستقر طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندري، على الرحيل بنهاية الموسم الكروى الجارى، بسبب الضغوطات الكبيرة التى عاشها فى الموسم الحالى.



وشهدت الأيام القليلة الماضية، تواصل مسئولو الاتحاد السكندري مع إيهاب جلال عبر " وكيله " لاستطلاع رأيه بشأن تدريب الفريق خلال الموسم الكروى الجديد.



وبالفعل أبدى إيهاب جلال، موافقته المبدئية على تدريب الاتحاد فى ظل الشعبية الجارفة التى يتمتع بها سيد البلد واستقرار الوضع الإداري هناك بتواجد محمد مصيلحى على رأس مجلس الإدارة.



ومن المقرر أن يعود إيهاب جلال خلال الأيام القليلة المقبلة من أمريكا بعد قضائه عدد من الأيام هناك للاطمئنان على نجله الذى يدرس بالولايات المتحدة بجانب حصوله على دورة تدريبية جديدة، ومن المقرر أن يحسم جلال موقفه الرسمي من تدريب سيد البلد بعد عدد من الأيام فور عودته لمصر.



وكان إيهاب جلال أعلن رحيله عن المقاصة قبل عدة أسابيع بسبب عدم سداد مستحقاته المالية بعدما نجح فى صناعة الفارق للفريق وضمان البقاء في الدوري الممتاز.