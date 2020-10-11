السيسي: لن أقوم بالتصالح مع من يريد أن يهدم مصر.. ما تحقق من عمل في 6 سنوات يساوي جهد 20 عاما.. ومصر لا يمكن القضاء عليها بحرب من الخارج

الرئيس السيسي:

أنا ما ببعش الوهم ولا بضحك على الناس

هناك حرب تمارس ضد المواطن من أجل هدم مصر

ما تحقق من عمل في الـ 6 سنوات الماضية يساوي جهد 20 عاما

الجيل الرابع والخامس من الحروب موجود وهدفه تشكيك المواطن في مؤسسات الدولة وقيادته

حرب يونيو 67 كانت هزيمة قاسية جدا ونجح الشعب في الصمود حتى تحقيق النصر في 1973

خبرة مصر التاريخية مع الحروب تتطلب الوعي بضرورة الحفاظ على الدولة









قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن استقرار الدولة يعتمد على وعي شعبها، موضحا أنه لن يقوم بالتصالح مع من يريد أن يهدم مصر، كما أن مصر لا يمكن القضاء عليها بحرب من الخارج.









جاء ذلك خلال كلمة له أثناء وقائع الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، والتي تنظمها إدارة الشئون المعنوية، بمناسبة مرور 47 عاما على ذكرى انتصار السادس من أكتوبر عام 1973.









وأضاف الرئيس: " أنا ما ببعش الوهم ولا بضحك على الناس، و هناك حرب تمارس ضد المواطن من أجل هدم مصر، الجيل الرابع والخامس من الحروب موجود وهدفه تشكيك المواطن في مؤسسات الدولة وقيادته".









وتابع: " حرب يونيو 67 كانت هزيمة قاسية جدا ونجح الشعب في الصمود حتى تحقيق النصر في 1973، و خبرة مصر التاريخية مع الحروب تتطلب الوعي بضرورة الحفاظ على الدولة".









وشدد الرئيس: " ما تحقق من عمل في الـ 6 سنوات الماضية يساوي جهد 20 عاما".









من جهة أخرى، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بعد حرب يونيو 1967 كان التركيز على إعادة بناء الجيش المصري وكانت موارد الدولة وقتها مُسخرة لذلك.



وأوضح "مدبولي" أن مصر عانت كثيرا من حالة عدم الاستقرار في الفترة من 2011 حتى 2013 وأثر ذلك على النمو والاقتصاد، وبلغ الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي لـ 13 مليار دولار في 2016 بسبب ما شهدته مصر في تلك الفترة.



وكشف رئيس الوزراء أن عدد سكان مصر في عام 2000 بلغ 65 مليون نسمة وفي عام 2020 أصبح عدد سكان مصر أكثر من 100 مليون نسمة.



