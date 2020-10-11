السيسي: لن أقوم بالتصالح مع من يريد أن يهدم مصر.. ما تحقق من عمل في 6 سنوات يساوي جهد 20 عاما.. ومصر لا يمكن القضاء عليها بحرب من الخارج

- الرئيس السيسي:
- أنا ما ببعش الوهم ولا بضحك على الناس
- هناك حرب تمارس ضد المواطن من أجل هدم مصر
- ما تحقق من عمل في الـ 6 سنوات الماضية يساوي جهد 20 عاما
- الجيل الرابع والخامس من الحروب موجود وهدفه تشكيك المواطن في مؤسسات الدولة وقيادته
- حرب يونيو 67 كانت هزيمة قاسية جدا ونجح الشعب في الصمود حتى تحقيق النصر في 1973
- خبرة مصر التاريخية مع الحروب تتطلب الوعي بضرورة الحفاظ على الدولة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن استقرار الدولة يعتمد على وعي شعبها، موضحا أنه لن يقوم بالتصالح مع من يريد أن يهدم مصر، كما أن مصر لا يمكن القضاء عليها بحرب من الخارج.
جاء ذلك خلال كلمة له أثناء وقائع الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، والتي تنظمها إدارة الشئون المعنوية، بمناسبة مرور 47 عاما على ذكرى انتصار السادس من أكتوبر عام 1973.
وأضاف الرئيس: "أنا ما ببعش الوهم ولا بضحك على الناس، وهناك حرب تمارس ضد المواطن من أجل هدم مصر، الجيل الرابع والخامس من الحروب موجود وهدفه تشكيك المواطن في مؤسسات الدولة وقيادته".
وتابع: "حرب يونيو 67 كانت هزيمة قاسية جدا ونجح الشعب في الصمود حتى تحقيق النصر في 1973، وخبرة مصر التاريخية مع الحروب تتطلب الوعي بضرورة الحفاظ على الدولة".
وشدد الرئيس: "ما تحقق من عمل في الـ 6 سنوات الماضية يساوي جهد 20 عاما".
من جهة أخرى، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بعد حرب يونيو 1967 كان التركيز على إعادة بناء الجيش المصري وكانت موارد الدولة وقتها مُسخرة لذلك.
وأوضح "مدبولي" أن مصر عانت كثيرا من حالة عدم الاستقرار في الفترة من 2011 حتى 2013 وأثر ذلك على النمو والاقتصاد، وبلغ الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي لـ 13 مليار دولار في 2016 بسبب ما شهدته مصر في تلك الفترة.
وكشف رئيس الوزراء أن عدد سكان مصر في عام 2000 بلغ 65 مليون نسمة وفي عام 2020 أصبح عدد سكان مصر أكثر من 100 مليون نسمة.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن عدد سكان مصر في عام 1900 كان 9 ملايين نسمة وفي عام 1950 بلغ 19 مليونا، كما أن معدل النمو في مصر في الفترة ما بين 1900 لـ 1950 كان من 2 لـ 3 %، والدولار في مصر في الفترة ما بين 1900 لـ 1950 كان بـ 20 قرشا.
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وأضاف "مدبولي" أنه في الفترة من عام 1926 لـ 1953 مصر كان لديها أكبر فائض وقائي في العالم من الذهب، كما أن مصر قدمت مساعدات لعدد من الدول في تلك الفترة من بينها دول أوروبية، وبلغت متوسط أعمار المصريين في تلك الفترة 50 عاما ونسبة الفقر في الريف كانت 75%.
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وتحتفل مصر هذه الأيام، بمرور 47 عامًا، على ذكرى تحرير تلك الأرض المقدسة من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو عام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967، حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الجيش الإسرائيلي، في السادس من أكتوبر عام 1973.
وعبّر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة، عن سعادتهم البالغة في السادس من أكتوبر عام 1973، بعد العبور إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن وهي سيناء، ونجح المصريون في استعادة أرضهم وكرامتهم واحترامهم للعالم، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين.