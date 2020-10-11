السجن المشدد لـ3 متهمين بخطف طفل مقابل فدية نصف مليون جنيه بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام حكمها بالسجن المشدد 15 سنة علي 3 أشخاص لقيامهم بخطف طفل بقرية شيط الهوى، مقابل فديمة من أسرته نصف مليون جنيه.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، يفيد ورود بلاغا من " السيد أ " 57 سنة صاحب محل بيع محاصيل زراعية، مقيم شيط الهوى، يفيد قيام مجهولين بخطف حفيده "محمد أسامة" وطلب فدية مالية منه قدرها نصف مليون جنيه.

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وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى قيام " أحمد م " 27 سنة عامل، و" خالد م " 25 سنة نجار، و" إسلام ال" 25 سنة تاجر فاكهة، مقيمين دائرة مركز كفر صقر، بخطف الطفل " محمد أ أ م" المجنى عليه والاختباء به داخل الأراضي الزراعية والإتصال بأسرته لطلب فدية مالية، وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات محبوسين علي ذمة القضية رقم 22615 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة كفر صقر والتى أصدرت حكمها المتقدم.