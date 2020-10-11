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أخبار العالم

سيشل تستعد للانتخابات.. فريق من شرق أفريقيا يراقب سير العملية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:23 م
سيشل
سيشل
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أمينة الدسوقى

يشارك فريق مكون من 10 أعضاء من آلية شرق إفريقيا لحفظ السلام (EASF) فى مراقبة الانتخابات العامة القادمة التى ستجري بجزيرة سيشيل.


وقال مدير البعثة في آلية شرق أفريقيا لحفظ السلام، جولز هوارو ،  أن "المهمة الأساسية للبعثة هي دعم العملية الديمقراطية في البلاد برسالة واضحة للسلام والاحترام المتبادل والتسامح تجاه مواطنيها" وذلك وفقا لما نشرته الوكالة الرسمية لـ سيشيل.


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وأضاف هوارو أن الفريق "سيستخدم ميثاق الاتحاد الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم كإطار رئيسي لتوجيه مهمتنا في العمل الذي سنقوم به في سيشيل أثناء الانتخابات".

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بعد دعوة من حكومة سيشيل ، بدأت آلية شرق أفريقيا لحفظ السلام التخطيط للبعثة في، كينيا في الفترة من 21 إلى 25 سبتمبر بدعم من لجنة الانتخابات في سيشيل ، ووزارة الشؤون الخارجية وهيئة الصحة العامة.

وتتكون البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات من مراقبين من كينيا واثيوبيا والصومال وبوروندي والسودان واوغندا.

حيث تخطط بعثة مراقبة EASF للقاء جميع المرشحين الرئاسيين وأعضاء المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة قبل الانتخابات.

ستجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في سيشيل ، وهي أرخبيل يقع في غرب المحيط الهندي ، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر ، حيث يحق لحوالي 70 ألف شخص التصويت.

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