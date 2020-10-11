اللواء عباس كامل: مصر تسعى للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية.. وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار عبر دفع المسار السياسي وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية

رئيس المخابرات العامة المصرية:

مصر تتمسك بالتسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة

مصر قطعت على نفسها مساندة أشقائها في الدولة الليبية

ضرورة أن يكون الحل ليبيا - ليبيا دون تدخل من أي أطراف خارجية

قمنا خلال السنوات الماضية بتقريب وجهات النظر بين جميع مكونات الدولة الليبية

الانفتاح على جميع الأطراف الساعية لحل الأزمة دون الانحياز لأي طرف على حساب الأطراف الأخرى







انطلقت فعاليات اجتماع المسار الدستوري بشأن ليبيا، والذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 11 وحتى 13 أكتوبر الجاري برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة وفدي مجلسي النواب والدولة الليبيين بهدف التباحث حول آليات حل الأزمة الليبية وأطر الدستور الليبي الجديد.









وبدأت فعاليات الاجتماع، اليوم الأحد، بكلمة للوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، نقل خلالها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركين في الاجتماع وتمنيات سيادته للمجتمعين بالتوفيق والسداد في مهمتهم التي تهدف إلى تفعيل المسار السياسي وبحث حلول الأزمة الليبية.









وأكد الوزير عباس كامل، في كلمته على أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية، مؤكدا أن مصر قطعت على نفسها مساندة أشقائها في الدولة الليبية لإيجاد الحل الملائم للأزمة، ومن ثم قامت خلال السنوات الماضية بتقريب وجهات النظر وإحداث تقارب بين كافة مكونات الدولة الليبية والانفتاح على كافة الاطراف الساعية لحل الأزمة دون الانحياز لأي طرف على حساب الأطراف الأخرى.







