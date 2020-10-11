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تعليم

تفاصيل ورش عمل اليوم الثاني للمؤتمر الدولي لمركز تطوير التعليم الجامعي

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:49 م
مكان المؤتمر
مكان المؤتمر
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حسام الفقي
قال الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية تربية جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر الدولي الثالث عشر للجامعة، إن المؤتمر بدأ أمس، وانعقد بتقنية الفيديو كونفرانس، تحت عنوان "المنظور العالمي لتطوير منظومة التعليم (الجامعي – العام – الفني) والإفادة منه في مصر". 

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وأضاف عميد كلية تربية، خلال تصريحاته لصدى البلد، أن مركز تطوير التعليم الجامعي بكلية التربية جامعة عين شمس، ينظم المؤتمر الدولي الثالث عشر، وذلك فى الفترة من ١٠: ١١ من أكتوبر الجاري.

وأشار الدكتور ماجد الي انعقاد ورش عمل على هامش باليوم الثاني من المؤتمر الدولي لمركز تطوير التعليم الجامعي:
1_ احتراف الالعاب ثلاثية الابعاد 
2_ بناء الاختبارات الالكترونية 
3_ المهارات الرقمية في البحث العلمي 
4_ تصميم الانشطة واوراق العمل التدريبية 

يأتي ذلك في إطار مساعي جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى الرامية لتحقيق رسالتها وأهدافها العلمية والخدمية، وتفعيلا لدورها الهام والمحوري في مجال تشجيع البحث العلمي.

الجدير بالذكر وافق المجلس الأعلى للجامعات على المتابعة اليومية من قبل  رؤساء الجامعات لخطوات تنفيذ خطة استعدادات الجامعات المصرية لتطبيق نمط التعليم الهجين للعام الجامعي 2020/2021.

وقال الدكتور ماجد ابو العيين عميد كلية تربية جامعة عين شمس إن التعلم عن بعد أثبت نجاحه في ظل الظروف التي مرت بيها البلاد، حيث قامت الكلية برفع جميع المحاضرات أونلاين لمتابعة سير العملية التعليمة عن بعد.

وأشار الدكتور ماجد أن التعلم عن بعد فرض نفسه كنقطة تحول في مسار التعليم في مصر؛ ونحن نسعى ونجتهد للتغلب على المشكلات والصعوبات مما كان له أكبر الأثر على اكتساب خبرات مؤهلة لكل شرائح المجتمع التعليمي بدءًا من الطالب وحتى الأستاذ لتطوير هذا النوع من التعليم الذي أصبح فرض عين على العالم في مرحلة ما بعد كورونا.
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