تفاصيل ورش عمل اليوم الثاني للمؤتمر الدولي لمركز تطوير التعليم الجامعي

قال الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية تربية جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر الدولي الثالث عشر للجامعة، إن المؤتمر بدأ أمس، وانعقد بتقنية الفيديو كونفرانس، تحت عنوان "المنظور العالمي لتطوير منظومة التعليم (الجامعي – العام – الفني) والإفادة منه في مصر".
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وأضاف عميد كلية تربية، خلال تصريحاته لصدى البلد، أن مركز تطوير التعليم الجامعي بكلية التربية جامعة عين شمس، ينظم المؤتمر الدولي الثالث عشر، وذلك فى الفترة من ١٠: ١١ من أكتوبر الجاري.
وأشار الدكتور ماجد الي انعقاد ورش عمل على هامش باليوم الثاني من المؤتمر الدولي لمركز تطوير التعليم الجامعي:
1_ احتراف الالعاب ثلاثية الابعاد
2_ بناء الاختبارات الالكترونية
3_ المهارات الرقمية في البحث العلمي
4_ تصميم الانشطة واوراق العمل التدريبية
يأتي ذلك في إطار مساعي جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى الرامية لتحقيق رسالتها وأهدافها العلمية والخدمية، وتفعيلا لدورها الهام والمحوري في مجال تشجيع البحث العلمي.
الجدير بالذكر وافق المجلس الأعلى للجامعات على المتابعة اليومية من قبل رؤساء الجامعات لخطوات تنفيذ خطة استعدادات الجامعات المصرية لتطبيق نمط التعليم الهجين للعام الجامعي 2020/2021.
وقال الدكتور ماجد ابو العيين عميد كلية تربية جامعة عين شمس إن التعلم عن بعد أثبت نجاحه في ظل الظروف التي مرت بيها البلاد، حيث قامت الكلية برفع جميع المحاضرات أونلاين لمتابعة سير العملية التعليمة عن بعد.
وأشار الدكتور ماجد أن التعلم عن بعد فرض نفسه كنقطة تحول في مسار التعليم في مصر؛ ونحن نسعى ونجتهد للتغلب على المشكلات والصعوبات مما كان له أكبر الأثر على اكتساب خبرات مؤهلة لكل شرائح المجتمع التعليمي بدءًا من الطالب وحتى الأستاذ لتطوير هذا النوع من التعليم الذي أصبح فرض عين على العالم في مرحلة ما بعد كورونا.