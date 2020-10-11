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تعليم

جامعة الملك سلمان تعلن الهيكل التنظيمي المقترح قبل انطلاق الدراسة بها.. صور

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:48 م
الهيكل التنظيمي المقترح
الهيكل التنظيمي المقترح لجامعة الملك سلمان
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نهلة الشربينى
أعلن مجلس جامعة الملك سلمان الهيكل التنظيمي المقترح للجامعة قبل انطلاق الدراسة بها، والذي شمل مجلس الأمناء ومجلس الجامعة ورئيس الجامعة ويندرج من بعدهم: "الحوكمة وضمان الجودة ، الشؤون القانونية ، المراقبة الداخلية التعاملات الحكومية والعلاقات العامة، المستشارين،  تقويم الأداء ودعم اتخاذ القرار".

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وقال الدكتور أشرف سعد، رئيس جامعة الملك سلمان الاهلية، إن الجامعة باعتبارها إحدى الجامعات الذكية، إلى تحقيق ترتيب عالمي متقدم لما لتلك الجامعات الذكية من مكانه، فهي تعتمد على مبدأ تعليم وتعلم يوازن بين مهارات ومعارف الخريج، واحتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليا، وتوفير بحث علمي يعمل على أن يكون "صنع في مصر" منافس عالمي، من خلال إنشاء بيوت خبرة لخدمة المجتمع وتطوير الأعمال.

وأضاف الدكتور أشرف سعد إن الجامعة تستهدف المنافسة العالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية والأفريقية، من خلال تقديم تعليم عال يدعم الابتكار ويخلق جيل قادر على الريادة محليًا واقليميًا ودوليًا.

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وقد ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى اجتماع الأول لمجلس أمناء الجامعات الأهلية الجديدة (الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة) لاختيار رؤساء مجالس تلك الجامعات ونوابهم وأمناء هذه المجالس.
جامعة الملك سلمان تعلن الهيكل التنظيمي المقترح قبل انطلاق الدراسة بها.. صور
جامعة الملك سلمان تعلن الهيكل التنظيمي المقترح قبل انطلاق الدراسة بها.. صور
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