أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أفضل 5 هواتف أندرويد في الكاميرات.. 11 حيلة مفيدة بتطبيق Shortcuts على هواتف آيفون

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
يبحث راغبو شراء الهواتف الذكية خاصة هواتف أندرويد على أفضل هواتف فى الكاميرا، حيث تمثل دقة الكاميرا وجودتها العامل الرئيسي للعديد من المشترين وراغبى شراء الهواتف الذكية، وهناك العديد من الهواتف مرتفعة الثمن او تلك توفر أداءا عاليا ولمنها لا تتمتع بنفس الجودة التى يريدها المشترى، ويقوم مؤشر DxOMark بتقييم وتصنيف كاميرات الهواتف الذكية فى العالم، وينشر أفضلها، وإليك أفضل 5 هواتف أندرويد فى الكاميرات:
كثيرا ما يواجه مستخدمو الهواتف الذكية مشكلات بطء الهاتف وتوقف التطبيقات فجأة والتصفح البطئ جدا، وغالبا ما يكون هذا الأمر نتيجة الاستخدام المتواصل للهاتف وارهاقه بشكل كبير، ونتيجة لذلك يقوم البعض بتحميل تطبيقات تسريع الهاتف للتحسين من أدائه.
طرحت شركة HMD، المالكة للعلامة التجارية نوكيا، أمس السبت، هاتفين تقليديين يمتازان بدعم شبكات الجيل الرابع 4 G، ويدعم جهازي Nokia 215 4G وNokia 225 4G، الاتصال الصوتي عبر شبكات الجيل الرابع VoLTE، ومكالمات HD عبر شركات الاتصالات الصينية الثلاث.
لا يعلم الكثيرون من مستخدمي الهواتف الذكية خاصة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، أن بيانات الفيديو المحذوف تظل موجودة على أجهزتهم ولا تختفي إلا بكتابة بيانات جديدة مكانها أو عمل سوفت وير للجهاز، فخلال الساعات الماضية.
أعلنت شركة فيفو vivo، عن أحدث هواتفها الذكية بتقنية الجيل الخامس 5G، والذي يأتي ضمن فئة الهواتف المتوسطة الفئة للشركة تحت اسم Vivo Y73s 5G.
يحتوي متجر تطبيقات الأندرويد جوجل بلاي "Google Play"، على العديد من التطبيقات والألعاب المميزة، والتى يعرضها موقع "androidauthority" التقني، من بينها أفضل 5 تطبيقات وألعاب لهواتف أندرويد الموجودة على المتجر لهذا الأسبوع، ومن بينها تطبيقات مفيدة وأخرى لإدارة الهاتف الذكي، وأيضا بعض الألعاب الممتعة.
لا يعلم جميع مستخدمي هواتف آيفون الشهيرة، كيفية استخدام تطبيق Shortcuts، والذي يأتي مثبتا مسبقا على أجهزة آبل الذكية، ومع إصدار نظام التشغيل iOS 14، يجلب التطبيق ميزات جديدة إلى جانب قدرته على إنشاء رموز تطبيقات مخصصة، وتتضمن خيارات التخصيص بتطبيق Shortcuts، على iOS 14 خيارا إضافيا لعناصر واجهة مستخدم الخاصة بشاشة هاتفك الآيفون، لا حصر لها ومن المؤكد أنها ستبدو جيدة ومفيدة لسلسلة آيفون 12iPhone 12 المقرر الإعلان عنها في 13 أكتوبر.
أعلنت شركة تكنو Tecno، عن هاتفها الذكي الأحدث Camon 16، لأول مرة الشهر الماضي، إلى جانب هاتفي Camon 16 Pro و Camon 16 Premier، واليوم، أطلقت الشركة الصينية الهاتف الذكي في الهند وكشفت عن أبرز مواصفاته.
أفاد تقرير نشرته شركة بيانات تحليلات الهاتف المحمول App Annie، بأن مستخدمو الهواتف الذكية أنفقوا أرقامًا قياسية على التطبيقات خلال الربع الثالث من 2020.