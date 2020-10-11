أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أفضل 5 هواتف أندرويد في الكاميرات.. 11 حيلة مفيدة بتطبيق Shortcuts على هواتف آيفون

لا يعلم الكثيرون من مستخدمي الهواتف الذكية خاصة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، أن بيانات الفيديو المحذوف تظل موجودة على أجهزتهم ولا تختفي إلا بكتابة بيانات جديدة مكانها أو عمل سوفت وير للجهاز، فخلال الساعات الماضية.







