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برلمان

برلماني: نحتاج لحملات توعية كبيرة فى وسائل الإعلام بخطورة الزيادة السكانية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
النائب حسنى حافظ
النائب حسنى حافظ ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب حسنى حافظ ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن الزيادة السكانية تمثل مشكلة كبيرة تواجه الدولة المصرية ، ولابد من وجود دور كبير لوسائل الإعلام بهدف التصدى لهذه الظاهرة.

وأشار حافظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى حملات توعية كبيرة فى وسائل الإعلام بخطورة الزيادة السكانية مثل الحملات الإعلانية التى كان يبثها التليفزيون المصرى فى الفترة الماضية.

كما ناشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان المواطنين بضرورة ان يكون لديهم الوعى الكامل لتحسين النسل ، حتى يعيش أولادهم فى مناخ صحى ملائم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إن أكبر عدد متاحف فى تاريخ الدولة المصرية حدثت فى خلال الأربع سنوات الماضية وحتى الأن هناك حجم هائل من المتاحف والأماكن التراثية والثقافية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته أمس بالندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة أنه خلال الفترة القادمة سنشرف بافتتاح عدد من المتاحف الأخرى التى تؤكد حرص مصر الشديد على الحفاظ على تراثها وحضاراتها خلال المرحلة القادمة.

وأشار إلى أن تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة من العشوائية التى بدأنا تنفيذ مخططات تطوير، تتحمل فيها الدولة 424 مليار لتطوير هذه المناطق بالكامل.

وتابع أننا كنا نمتلك 357 منطقة واصبح المتبقى 61 منطقة نعمل فيهم  نعمل فيهم وخلال الاشهر القليلة القادمة سنعلن  ان مصر خالية من المناطق غير الأمنه ، منوهًا إلى أن الاماكن غير المخططة فى مصر  تمثل 50 % من الكتلة العمرانية فى البلد ، ونحاول تطورةوادخال الخدمات عليه .

واكد أنه لا يوجد دولة بالعالم نفذت مشروع بهذا الشكل ، متابعاَ " انا اعى كل كلمة "  فمصر حريصة  على اهاليها لتجهيز مناطق متطورة بالكامل وتنقلهم لاماكن حضارية بها كافة الخدمات ونسعى بتنفيذ ذلك المشروع بكافة محافظات مصر .
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