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إحنا محتاجينك عشان صادق.. هتافات مدوية لأبناء الدقي فى مؤتمر محمد أبو العينين

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:59 م
محمد ابو العينين
محمد ابو العينين
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فرح علاء الخولي
قالت الإعلامية هند النعسانى، إن المؤتمر الجماهيري الحاشد للنائب محمد أبو العينين من أهالي الدقي لدعمه وتأييده، أمس شهد الكثير من الهتافات، ومنهم رجل طوال الوقت كان يهتف باسم رجل الصناعة النائب محمد أبو العينين.

وتابعت الإعلامية هند النعسانى، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كلمات هذا الرجل من أبناء الدقي "إحنا محتاجينك، محتاجين نائب صادق"، ووجهت الإعلامية هند النعسانى الشكر لأبناء الدقي على كل هذا الحب والدعم للنائب محمد أبو العينين.

وأكدت هند النعسانى أن النائب محمد أبو العينين "دايما موجود في الشارع وسط الناس مش مستنيهم في المكتب، وبيسأل بنفسه على الناس"، لافتة إلى أن النائب محمد أبو العينين له سنين طويلة من العطاء.

وأوضحت أن محمد أبو العينين ليس هو من عرض أن يرشح نفسه عن أهالي الجيزة والدقي، بل بالعكس قراره بترشيح نفسه في الانتخابات كان بناء على رغبة أهالي الدائرة، وأن هذه الرغبة شديدة من قبل أهالي الجيزة والدقي بترشح النائب محمد أبو العينين، نقطة في غاية الأهمية وتدل على مدى حبهم له، وصدق النائب محمد أبو العينين في تلبية احتياجاتهم وأنه متواجد دائما معهم.
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