وسط إجراءات احترازية مشددة.. كليات جامعة عين شمس تنهي استعداداتها للعام الدراسي الجديد.. ألسن: لدينا خطة استثنائية لمواجهة مستجدات الفيروس.. والتربية: تم رفع جميع المحاضرات أونلاين

- عميد ألسن عين شمس: لدينا قاعدة بيانات للطلاب على منصة الكلية الإلكترونية
- عميد تربية عين شمس: يوضح سير العملية التعليمية بالعام الجديد 2020/ 2021
- عميد زراعة تقليل الأعداد إلى نصف القدرة الاستيعابية داخل القاعات
أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد 2020 \2021، حيث أنهت جامعة عين شمس كافة استعداداتها لهذا العام واتخذت إجراءاتها الاحترازية خاصة وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، وتوقعات الخبراء ومنظمة الصحة العالمية بتزايد أعداد الإصابات خلال فصل الشتاء الذي يتزامن بعودة الدراسة، في هذه السطور نرصد استعدادات كليات جامعة عين شمس للفصل الدراسي الأول وكيفية التعامل مع مستجدات فيروس كورونا.
في البداية، قالت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن جامعة عين شمس، إن الفصل الدراسي الماضي كان له ظروف إستثنائية، بعد تداعيات فيروس كورونا المستجد، لذا إتخذت إدارة الكلية إجراءاتها لتنفيذ خطة استثنائية للتعامل مع الأزمة.
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وأكدت عميدة ألسن عين شمس، أنه أصبح لدينا اليوم قاعدة بيانات للطلاب على منصة الكلية الإلكترونية، نستطيع من خلالها أن نبدأ العام الدراسى الجديد وفق قواعد ممهنجة لمواجهة أى طارئ قد يحدث.
وأشارت الدكتورة سلوي إلي الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكلية خلال العام الدراسي الجديد وهي الزام الجميع بارتداء الكمامات، وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات إلى جانب الإستعداد لعملية التعليم الهجين، بالإضافة إلى رفع حالة التأهل القصوى في عيادة الكلية والتأكيد على تواجد الأطقم الطبية بالكامل للتعامل مع أي طوارئ.
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ووافق المجلس الاعلي للجامعات ، على المتابعة اليومية من قبل رؤساء الجامعات لخطوات تنفيذ خطة استعدادات الجامعات المصرية لتطبيق نمط التعليم الهجين للعام الجامعي 2020/2021.
من جهته، قال الدكتور ماجد أبو العيين، عميد كلية تربية جامعة عين شمس، إن التعلم عن بعد أثبت نجاحه في ظل الظروف التي مرت بيها البلاد، حيث قامت الكلية برفع جميع المحاضرات اونلاين لمتابعة سير العملية التعليمة عن بعد.
وأضاف الدكتور ماجد، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق نظام "التعليم الهجين"،وفقا لقرارات المجلس الاعلي للجامعات والتي دائما تراعي مصالح الطالب في المقام الأول والنهوض بالعملية التعليمية.
وأكد أن الكلية طبقت هذا النظام بالفعل إجباريًا خلال الفصل الدراسي الثاني 2020 (تيرم الكورونا) حيث قمنا بالتدريس وجها لوجه حتى 15 مارس ثم عن بعد باستخدام كافة الوسائل المعروفة بعد 15 مارس.
وأشار إلى ان التعلم عن بعد فرض نفسه كنقطة تحول في مسار التعليم في مصر؛ ونحن نسعى ونجتهد للتغلب على المشكلات والصعوبات مما كان له اكبر الأثر على اكتساب خبرات مؤهلة لكافة شرائح المجتمع التعليمي بدءً من الطالب وحتى الأستاذ لتطوير هذا النوع من التعليم الذي أصبح فرض عين على العالم في مرحلة مابعد كورونا.
وأوضح ان ادارة الكلية وضعت خطة لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد تزامنا مع ازمة كورونا وسوف تشهد المدرجات والقاعات اعداد قليله من الطلاب وتكون عدد ساعات المحاضرات اقل من الايام السابقة للحفاظ علي الطلاب من فيروس كورونا .
من جهته، قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أن التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد".
وأضاف عميد كلية زراعة جامعة عين شمس لـ صدي البلد انه سوف يتوقف كل هذا علي البنية التحتية لكل كلية، مؤكدا ان العالم أجمع سوف يتجه نحو هذه الطريقة.
وأشار الي ان كلية الزراعة تستعد لهذا التحول، مشيرا إلى تقديم الدعم للطالب على المستوى العلمي، والتقني، والإرشاد الأكاديمي واستخدام وسائل التعلم عن بعد المختلفة من خلال منصة التعليم الإلكتروني.
وأوضح أن الكلية سوف تشهد المحاضرات أعداد قليلة داخل القاعات الى نصف السعة الاستعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الايام المقررة للحضور الي ثلاث ايام فقط وباقي ايام الاسبوع يكوت عن طريق التعليم الأونلاين.
وأكد عميد زراعة عين شمس، اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتعليم الهجين بالمنصات الإلكترونية، منوها بأن التعلم عن بعد أثبت نجاحه في ظل الظروف التي مرت بيها البلاد حيث قامت الكلية برفع جميع المحاضرات اونلاين لمتابعة سير العملية التعليمة عن بعد.