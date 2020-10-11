وسط إجراءات احترازية مشددة.. كليات جامعة عين شمس تنهي استعداداتها للعام الدراسي الجديد.. ألسن: لدينا خطة استثنائية لمواجهة مستجدات الفيروس.. والتربية: تم رفع جميع المحاضرات أونلاين

- عميد ألسن عين شمس: لدينا قاعدة بيانات للطلاب على منصة الكلية الإلكترونية

- عميد تربية عين شمس: يوضح سير العملية التعليمية بالعام الجديد 2020/ 2021

- عميد زراعة تقليل الأعداد إلى نصف القدرة الاستيعابية داخل القاعات









أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد 2020 \2021، حيث أنهت جامعة عين شمس كافة استعداداتها لهذا العام واتخذت إجراءاتها الاحترازية خاصة وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، وتوقعات الخبراء ومنظمة الصحة العالمية بتزايد أعداد الإصابات خلال فصل الشتاء الذي يتزامن بعودة الدراسة، في هذه السطور نرصد استعدادات كليات جامعة عين شمس للفصل الدراسي الأول وكيفية التعامل مع مستجدات فيروس كورونا.





في البداية، قالت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن جامعة عين شمس، إن الفصل الدراسي الماضي كان له ظروف إستثنائية، بعد تداعيات فيروس كورونا المستجد، لذا إتخذت إدارة الكلية إجراءاتها لتنفيذ خطة استثنائية للتعامل مع الأزمة.





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وأكدت عميدة ألسن عين شمس، أنه أصبح لدينا اليوم قاعدة بيانات للطلاب على منصة الكلية الإلكترونية، نستطيع من خلالها أن نبدأ العام الدراسى الجديد وفق قواعد ممهنجة لمواجهة أى طارئ قد يحدث.





وأشارت الدكتورة سلوي إلي الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكلية خلال العام الدراسي الجديد وهي الزام الجميع بارتداء الكمامات، وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات إلى جانب الإستعداد لعملية التعليم الهجين، بالإضافة إلى رفع حالة التأهل القصوى في عيادة الكلية والتأكيد على تواجد الأطقم الطبية بالكامل للتعامل مع أي طوارئ.





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ووافق المجلس الاعلي للجامعات ، على المتابعة اليومية من قبل رؤساء الجامعات لخطوات تنفيذ خطة استعدادات الجامعات المصرية لتطبيق نمط التعليم الهجين للعام الجامعي 2020/2021.





من جهته، قال الدكتور ماجد أبو العيين، عميد كلية تربية جامعة عين شمس، إن التعلم عن بعد أثبت نجاحه في ظل الظروف التي مرت بيها البلاد، حيث قامت الكلية برفع جميع المحاضرات اونلاين لمتابعة سير العملية التعليمة عن بعد.





وأضاف الدكتور ماجد، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق نظام "التعليم الهجين"،وفقا لقرارات المجلس الاعلي للجامعات والتي دائما تراعي مصالح الطالب في المقام الأول والنهوض بالعملية التعليمية.





وأكد أن الكلية طبقت هذا النظام بالفعل إجباريًا خلال الفصل الدراسي الثاني 2020 (تيرم الكورونا) حيث قمنا بالتدريس وجها لوجه حتى 15 مارس ثم عن بعد باستخدام كافة الوسائل المعروفة بعد 15 مارس.





وأشار إلى ان التعلم عن بعد فرض نفسه كنقطة تحول في مسار التعليم في مصر؛ ونحن نسعى ونجتهد للتغلب على المشكلات والصعوبات مما كان له اكبر الأثر على اكتساب خبرات مؤهلة لكافة شرائح المجتمع التعليمي بدءً من الطالب وحتى الأستاذ لتطوير هذا النوع من التعليم الذي أصبح فرض عين على العالم في مرحلة مابعد كورونا.





وأوضح ان ادارة الكلية وضعت خطة لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد تزامنا مع ازمة كورونا وسوف تشهد المدرجات والقاعات اعداد قليله من الطلاب وتكون عدد ساعات المحاضرات اقل من الايام السابقة للحفاظ علي الطلاب من فيروس كورونا .





من جهته، قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أن التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد".





وأضاف عميد كلية زراعة جامعة عين شمس لـ صدي البلد انه سوف يتوقف كل هذا علي البنية التحتية لكل كلية، مؤكدا ان العالم أجمع سوف يتجه نحو هذه الطريقة.





وأشار الي ان كلية الزراعة تستعد لهذا التحول، مشيرا إلى تقديم الدعم للطالب على المستوى العلمي، والتقني، والإرشاد الأكاديمي واستخدام وسائل التعلم عن بعد المختلفة من خلال منصة التعليم الإلكتروني.





وأوضح أن الكلية سوف تشهد المحاضرات أعداد قليلة داخل القاعات الى نصف السعة الاستعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الايام المقررة للحضور الي ثلاث ايام فقط وباقي ايام الاسبوع يكوت عن طريق التعليم الأونلاين.





وأكد عميد زراعة عين شمس، اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتعليم الهجين بالمنصات الإلكترونية، منوها بأن التعلم عن بعد أثبت نجاحه في ظل الظروف التي مرت بيها البلاد حيث قامت الكلية برفع جميع المحاضرات اونلاين لمتابعة سير العملية التعليمة عن بعد.