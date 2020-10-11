المصرية زينة سفيرة للاتحاد الأوروبي بالقاهرة لــ يوم واحد.. صور





تولت الفتاة المصرية زينة (١٦ سنة) منصب سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر لمدة يوم واحد في إطار افتراضي، والتقت بالسفير وموظفي السفارة للتعرف على عملهم و ذلك احتفالًا باليوم العالمي للفتاة.





ترأست زينة اجتماع الإدارة وزارت خط نجدة الطفل المدعوم من الاتحاد الأوروبي كما شاركت في إطلاق حملة #أماني_دوت_كوم تحت رعاية

@NCCMEgypt. وبدعم من European Unionوشراكة من @UNICEF_Egypt #EUinEgypt #GirlsTakeOver.





وقال بيان للسفارة إنه قد تم تنظيم مبادرة "تتولي الفتيات" "GirlsTakeOver" من قبل مؤسسة بلان إنترناشيونال، بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي والسفارة الكندية في القاهرة.

وتستضيف السفارات والوزارات والمنظمات الدولية، في هذا اليوم، الشابات لمنحهن فرصة لتجربة مناصب قيادية في محاولة لتعزيز حق الشابات في القيادة وعرض الفرص التي تنتظرهن وتزويدهن بمنصة لسماع أصواتهن.



