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ثقافة

مكتبة مصر العامة بالمنصورة تحتفل بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:20 م
مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة بالمنصورة تحتفل بالذكرى ال47
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همت الحسينى
شارك اليوم هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية بالانابة عن  الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية  فى الاحتفالية التى نظمتها مكتبة مصر العامة بالمنصورة بالتنسيق مع مكتب المستشار العسكرى بالمحافظة بمناسبة ذكرى الانتصارات المجيدة التى ترسخ فى اذهان الاجيال المتعاقبة ذكرى عزيزة غالية فى نفوس المصريين جميعا وذلك  اطار احتفالات محافظات مصر بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور العقيد تامر العوضي المستشار العسكرى لمحافظة الدقهلية  والرائد شعبان خليل، مكتب المستشار العسكرى، و  إيمان ابو الغيط مدير عام مكتبة مصر العامة والدكتورة أسماء النقراشى ، والدكتور أحمد مختار ، والدكتور محمود راشد أعضاء فريق متدربي البرنامج الرئاسى للتأهيل للقيادة، والذين يؤدون فترة التدريب العملي على العمل التنفيذى طوال شهر أكتوبر بالمحافظة وفريق ورشة "حكى" بالإسماعيلية منهم حفيد أحد المشايخ بالعريش والإسماعيلية محمد سالم الهش، جمع كبير من أبناء الدقهلية.

 وقد بدأت الاحتفالية بتفقد معرض أقامته المكتبة عن أمجاد وتضحيات القوات المسلحة المصرية فى حرب اكتوبر عام 1973 .

 فى كلمته التى ألقاها بهذه المناسبة ،فقد نقل نائب المحافظ للحاضرين والمشاركين فى الاحتفالية  تحيات وتمنيات السيد محافظ الدقهلية 
وقال نائب المحافظ ان هذه الذكرى يعتز بها كل المصريين حيث تعيد وتكرر التأكيد  في أذهان الجميع الفخر والاعتزار بجيشنا الباسل الذى استطاع استرداد الارض والعرض والكرامة وذلك فى ملحمة تاريخية عبر فيها جنودنا البواسل الى عمق سيناء وارتوت ارضها الطيبه بدمائهم الذكية وأرواحهم الطاهرة، مؤكدا ان مصر لن تنسى شهدائها الأبرار على مر العصور حيث سجلت أسماؤهم بحروف من نور فى سجلات تاريخنا العريق.

وقد ألقى العقيد تامر العوضي المستشار العسكرى لمحافظة الدقهلية كلمة تحدث فيها عن الدروس المستفادة من حرب اكتوبر ومن هذا النصر المجيد الذى حققه جنود مصر البواسل والذى يعد بحق تعبير صادق عن الصمود والشجاعة والصبر والتحمل والفداء لرجال العسكرية المصرية يظل ذكرى ماثلة فى أذهان الجميع على مر العصور.

وقد كرم نائب المحافظ خلال الاحتفالية فريق العمل بالمكتبة والاطفال المشاركين فى الاحتفالية والمعرض، كما كرم  نائب المحافظ فريق الكشافه، والهلال الاحمر ،حضور الاحتفالية لجهودهم المتميزة فى تقديم الدعم والمسانده فى اعمال التطهير والتعقيم للمنشآت بنطاق المحافظة.. 
مكتبة مصر العامة بالمنصورة تحتفل بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة
مكتبة مصر العامة بالمنصورة تحتفل بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة
مكتبة مصر العامة بالمنصورة تحتفل بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة
مكتبة مصر العامة بالمنصورة تحتفل بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة
مكتبة مصر العامة بالمنصورة تحتفل بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة
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