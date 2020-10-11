د. محمد مبروك يكتب: مواقع التواصل الاجتماعي

انتشر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العقد الأخير بشكلٍ مدهش، لدرجة أنه عندما يحدث أي عطل في واحدٍ منها لمدة دقائق تجد ردود الفعل القوية من مستخدمي هذه المواقع، وكأن الحياة لم تَعُد تصلح إلا بها.. وقد تغلغلت هذه المواقع في كل تفاصيل الحياة فأصبح الكثيرون يعتمدون عليها في جوانب شتى من حياتهم، علاوة على التواصل الذي كان الغرض الأول من إطلاقها، فأضحت على سبيل المثال المصدر الأول للأخبار ونقل المعلومات، والمكان المُفضل للإعلان عن الكثير من السلع والخدمات، كذلك يتم الاعتماد عليها كوسيلة لتحديد مواقع الأشخاص بل وإحدى طرق الضغط الجماهيري والتعبير عن الرأي العام.









ولا شك أن انتشار هذه المواقع كان له الأثر الإيجابي في كثير من الأمور، بل وصار ارتباط العديد من الممارسات اليومية بهذه المواقع شيئًا يصعب الاستغناء عنه، فقد أصبح الحصول على الكثير من الفيديوهات، حتى النادر منها متاحًا للجميع لما وفرته من منصاتٍ لنشر كل هذه المواد، كما أنها تُعتبر أسرع وسيلة نشر عبر التاريخ، فبمجرد الضغط على زر النشر، يستطيع الملايين الوصول الى ما تم نشره في نفس وقت النشر، وقد سَهّلت هذه الوسائل وصول أصواتٍ ما كان لها أن تصل في الماضي إلى أبعد مدى وأصبحت الملاذ المفضل في كثير من الأحيان نظرًا لسهولة الوصول وسرعة والانتشار مع قوة التأثير.





لم تقف هذه الوسائل عند التأثير الاجتماعي ولكنها تجاوزته للتأثير الاقتصادي بل والسياسي أيضًا فكانت الوقود المحرك في كل الثورات والاحتجاجات التي حدثت في العقد الأخير في كثير من الدول، كما يعتمد عليها الكثير من زعماء العالم في ايصال رسائلهم للسَواد الأعظم من الناس، بالإضافة إلى أنها الآن هي الوسيلة الأولى في الدعاية الانتخابية في كل بقاع العالم.









وكما كان للديناميت الذي اخترعه ألفريد نوبل عام 1867 فوائده من شق الطرق عبر الجبال والتعدين، والكثير من الاستخدامات السلمية فقد تم استخدامه في التدمير والحروب وإزهاق الكثير من الأرواح، مما جعل نوبل يندم على هذا الاختراع، وهو ما حدا به أن يقرر التبرع بمعظم ثروته لتمويل جائزة نوبل الشهيرة، وبالمِثْل، فإن لوسائل التواصل الاجتماعي نفس الوجهين في الأثر المترتب على استخدامها.









فإذا تحدثنا عن سوء استخدام هذه الوسائل بداية من إضاعة الكثير من الوقت وتفكيك الترابط الأُسَري إلى نشر الأكاذيب، وسوء الأخلاق، للتشهير بالأبرياء والتحريض على الفسق والعنف، إلى الجرائم الالكترونية المتعددة، فلن يتسع المجال لذكرها جميعًا وإنما ما يلفت النظر في أحد هذه الجوانب السلبية، دراسةٌ أُجريت على عدد كبير من مستخدمي "فيسبوك" الذين ينشرون صورهم والأماكن التي يزورونها أو ما يحققونه من نجاحات وأثر هذه المنشورات على من يتابعونهم.









فقد وُجد أن ما تتركه هذه المنشورات من مشاعر الحَسَد لدى المتابعين أكبر بكثير مما تتركه من أثرٍ طيب، حتى وإن أَبْدَى بعضٌ من هؤلاء المتابعين تفاعلًا إيجابيًا مع تلك المنشورات، مما يجعل مردود هذه المنشورات سلبيًا على من يقومون بنشرها والنسبة الأكبر من المتابعين!

كما أنه من المُثير للاهتمام أيضًا أن صفحات الأشخاص في كثير من الأحيان تكون خادعة في رسم صورة تصورية عنهم، فليس بالضرورة إذا كانت هذه الصفحات تعج بالحِكَم والأقوال المأثورة أو حتى المقاطع الدينية أن تكون معبرةً عن الوجه الحقيقي لهؤلاء الأشخاص، بل ربما عكس ذلك!









وإذا كانت هذه حرية هؤلاء في نشر هذه المواد بإفراطٍ على صفحاتهم الخاصة فإن ارسالها عبر برامج الرسائل خصوصًا "واتس آب" يشكّل عادة سيئة، بل وأكثر ازعاجًا خصوصًا تلك الرسائل المُعاد توجيهها دون النظر لما تحتويه من جُمل مُكررة ومجاملات فاترة.









من هنا يتضح أن إعادة النظر في طريقة استخدام هذه الوسائل قد أصبح من الضرورة بمكان أن يتم الاهتمام به والترويج له على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع لتجنب ما بها من مساوئ وتعظيم الاستفادة منها، وصار مُهمًا التأكيد على تحديد أوقاتٍ لاستخدامها دون إفراط، مع محاولة تعيين أوجه الإفادة والمُتعة في هذا الاستخدام مقابل أوجه الخسارة والعيوب أيضًا، بالإضافة إلى طريقة التعامل معها بشكل جيد في إطار منظومة القيم والقانون حتى يمكننا الوصول إلى نقطة التوازن مع هذه الوسائل الهامة.