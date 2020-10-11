تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A53s.. صور

الهاتف الذكي على قوائم قوائم موقع التجارة الألكترونية أمازون، تتضمن القائمة مجموعة أساسية من المواصفات إلى جانب صورا مفصلة للجهاز بالإضافة لسعره وتاريخ إصداره. كشفت أحدث التسريبات عن هاتف أوبو القادم Oppo A53s، الذي لم يعلن رسميا عنه بعد، حيث ظهرعلى قوائم قوائم موقع التجارة الألكترونية أمازون، تتضمن القائمة مجموعة أساسية من المواصفات إلى جانب صورا مفصلة للجهاز بالإضافة لسعره وتاريخ إصداره.





أوبو المنتظر Oppo A53s، والذي سينطلق رسميا في أوروبا يوم 13 أكتوبر الجاري بسعر 189 يورو (أي ما يعادل 3,511 جنيها مصريا). ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت قائمة موقع أمازون عن سعر هاتفالمنتظر Oppo A53s، والذي سينطلق رسميا في أوروبا يوم 13 أكتوبر الجاري بسعر 189 يورو (أي ما يعادل 3,511 جنيها مصريا).









ويتطابق هاتف Oppo A53s، مع الإصدار العادي المعروف باسم Oppo A53 الذي تم الإعلان عنه أواخر الشهر المنصرم في الهند، وسيأتي هاتف A53s، بشاشة بقياس 6.5 بوصة بدقةFullHD+، مع معدل تحديث بتردد 90 هرتزا في الثانية.





وسيحتوي هاتف هاتف Oppo A53s، على بطارية 5.000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، يتم شحنها عبر منفذ USB-C، وسيعمل هاتف أوبو بمعالج من نوع Snapdragon 640، مقترنا بسعة تخزين قابلة للتوسة بحجم 128 جيجابايت.





وسيأتي هاتف Oppo A53s، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية ستأتي بدقة 13 ميجابيكسل، والثانية للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، والثالثة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية لصور السلفي بدقة 16 ميجابيكسل.





ولا تتضمن قائمة متجر أمازون حجم ذاكرة الوصول العشوائي رام في هاتف A53s، ولكن نظرا لوجود حرف "s" في نهاية الاسم فمن المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بفئة ذاكرة رام أعلى من الطراز المعروض للبيع حاليا على متجر Flipkart في الهند، حيث يأتي هاتف Oppo A53، بذاكرة رام 6 جيجابايت+ 128 جيجابايت مقابل سعر حوالي 189 يورو.