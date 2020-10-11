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تعليم

تسهيلات جديدة تعلن عنها آثار القاهرة لراغبي الالتحاق بالكلية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:15 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أحمد علام
اعلنت كلية اثار القاهرة ، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك "  ، عن تخفيض درجة اللغة الانجليزية اللازمة للالتحاق بقسم الآثار المصرية إلي 45 درجة بدلا من 46 . 

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كما نوهت كلية الاثار ،  على من الطلاب الحاصلين علي 45 درجة في اللغة الإنجليزية والراغبين في الالتحاق بقسم الآثار المصرية التوجه إلي إدارة شئون الطلاب بالكليه ، لذلك لملئ استمارة الالتحاق وذلك بدءا من يوم الاثنين الموافق ١٢ من اكتوبر ،  وحتى الاربعاء الموافق ١٤ من اكتوبر . 


جدير بالذكر أن الدكتور أحمد رجب قال إن الكلية قامت بالتعاون مع وزارة الآثار لمشاركة الطلاب في الزيارات الميدانية للحفائر في مصر، لافتًا إلى أن كلية الآثار تمتلك أربع بعثات حفر وتتمركز في "سقارة – أرض النقابة بعين الشمس – تونا الجبل بالمنيا – ومناطق حفائر اسلامية بمنطقة البهنسا بالمنيا"، يشارك فيها أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة والموظفين بجانب زيارات الطلاب لها.

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وأضاف الدكتور أحمد رجب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الكلية تعمل على استحداث البرامج العملية التي تم وضعها خلال العام الجامعي الجديد 2020-2021، وجاء ذلك في ضوء التنوع في التدريبات العملية التي يجب ان تتوافق مع المقررات الدراسية الجديدة.


وأكد تقسيم الطلاب الملتحقين بقسم الترميم إلى مجموعات صغيرة للحرص على توافر التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية بين الطلبة، موضحًا أن هناك تدريبات عملية للطلبة تقام داخل المعامل وخارجها سيتم تقسيمهم إلى مجموعات أيضًا بها.

 
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