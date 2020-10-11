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حوادث

دفاع مسن التنمر بسوهاج يوضح أسباب تأجيل النطق بالحكم للمرة الثانية على التوالي

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:35 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني

قال خالد الحاجة، محامِ مُتخصص في قضايا جرائم الإنترنت واستعادة الهواتف المسروقة والمفقودة، إن تأجيل النطق بالحكم بأولى جلسات القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التنمر على مُسن الترعة صلاح خلاف الشهير بـ"العم عاشور"، جاء لحين إيداع تقرير الخبير الإجتماعي في ملف القضية.

 

وأوضح محكمة جنح سوهاج دائرة الأحداث، برئاسة المستشار عمرو فهمي، استكملت في جلستها، اليوم الأحد، أوراق القضية، وتم تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 18 من شهر أكتوبر الجاري.

 

وأشار "الحاجة" في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إلى أنه سيتم رفع دعوى قضائية للتعويض عما حدث للرجل المُسن الذي يبلغ من العمر حوالي 60 عامًا، حيث دفعه أحد الشباب الثلاثة، ليُلقي به في ترعة بنجع الحسك بمركز المراغة شمالي المحافظة، ونشر أخر مقطع فيديو يظهر فيه "عاشور" وهو يحاول الخروج من الترعة على يديه وقدميه، لافتًا إلى أنه مهما كان التعويض لن يمحو إهانته والتنمر عليه من قبل هولاء الأطفال.

 

وأضاف أنه متطوعًا بصحبة الدكتورة منال عبد النور، المحامية أمام المحاكم المدنية والجنائية والإدارية والأحوال الشخصية، في هذه القضية، لحين استرداد حق "عم عاشور" الذي يضعون في اعتبارهما أنه من الممكن أن يكون أحد الأشخاص القريبين منهما بمكانه في مثل هذه الواقعة.

 

وأكد المحامِ المُتخصص في قضايا جرائم الإنترنت، أنهما ترافعا بجلسة اليوم الأحد، مرة أخرى وطالبوا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مُضيفًا أن دليل الإدانة واضح ولا يحتاج لحديث أحدهما فمقطع الفيديو الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه التنمر والإهانة التي توجهت لـ"العم عاشور".


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وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابو موسى، مدير المباحث الجنائية بالمحافظة، يُفيد بتلقيه بلاغًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بانتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، يظهر فيه شابان وهما يتنمران على رجل مُسن وألقى به أحدهما في مصرف نجع الحسك، وكان ثالثهما يصور بالهاتف المحمول الواقعة، وكشفت التحريات أن الأحداث تمت بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أن المُسن يدعى صلاح خلاف الحسك، الشهير بـ"العم عاشور"، يُقيم بدائرة المركز، وأن مُرتكبي الواقعة هم: "عبدالرحمن. ب. م"، و"حسن. ا. ح"، و"م. م. ع"، بالعقد الثاني من العمر، ويُقيمون بدائرة المركز، كما اثبتت التحريات أن أحداث الواقعة قد حدثت بشهر رمضان الماضي، أي منذ أكثر من 5 أشهر، وصورها الشباب بغرض نشرها على موقع "تيك توك"، من أجل الشهرة، ولم ينتشر مقطع الفيديو إلا منذ فترة قصيرة.

 

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم تجديدها إلى 15 يومًا، ثم إحالة القضية إلى محكمة جنح سوهاج المُنتظر قرارها بالحكم.

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