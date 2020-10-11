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أخبار العالم

رقم قياسي جديد لإصابات كورونا اليومية في الأردن

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:16 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، تسجيل 928 إصابةو 10 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية. 

والخميس الماضي، ذكر مسئولون أن  الحكومة ستعود لفرض إجراءات العزل العام على مستوى المملكة يوم الجمعة لمدة 48 ساعة، وذلك لأول مرة منذ شهور.

وأشار المسئولون إلى أن هناك قلقا من قبل الصحة من أن يؤدي التزايد الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى مزيد من الضغط على القطاع الصحي.

وشهد الأردن زيادة وصفها المسؤولون بأنها «هائلة» في حالات الإصابة التي ارتفعت بنحو عشرة آلاف حالة في أكثر من أسبوع بقليل، ليصل إجمالي الإصابات إلى الضعفين منذ ظهور أول حالة إصابة في البلاد أوائل مارس الماضي.
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