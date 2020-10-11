رئيس جامعة الأزهر يشارك في افتتاح دورة التعلم الحديثة لمعلمي الوافدين

أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، حرص جامعة الأزهر على النهوض والارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، من خلال عقد دورات تدريبية في مختلف المجالات، موضحا أن الهدف من تنظيم عقد هذه الدورات هو النهوض والارتقاء بمستوى جامعة الأزهر ووضعها في المكانة اللائقة بها محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.





جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل التدريبية حول إستراتيجيات التعليم والتعلم الحديثه لمعلمي الوافدين بالتعلم المدمج، والتي تقام في إطار فاعليات المشروع الدولي للجامعة مع مختلف الجامعات الأوروبية والمصرية، وضمن إجراءات البرنامج الدولي لتدريب معلمي الطلاب الوافدين والمهاجرين على أساليب التدريس الحديثة المتبعة في التدريب، ‏وحلقات التعلم المختلفة ودورها في التنمية المهنية المستدامة، ‏إلى جانب التدريب على مبادئ التواصل مع الفئات المستهدفة، بحضور الدكتور محمد الشربيني، عميد كلية العلوم.





وأوضح رئيس الجامعة أن الورشة تستهدف إلقاء الضوء على كيفية توظيف تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والوسائل التقنية الحديثة في عمليات التعليم والتعلم.





من جانبه قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية: إنه في ظل اختلاف طبيعة التدريس للطلاب الوافدين والمهاجرين عن الطلاب المصريين؛ من حيث الخصائص والسمات التي ينبغي للمعلم أن يتحلى بها، وكذا طرق وإستراتيجيات التدريس التي قد تختلف كثيرًا عن تلك المتبعة مع الطلاب من الوطن الأم، جاءت الحاجة إلى مثل هذا المشروع الدولي، الذي يهدف إلى إنشاء الدبلوم المهني لإعداد معلمي أبناء الوافدين والمهاجرين ‏باستخدام التعلم المدمج أو الهجين؛ وذلك لإعداد المعلمين، وتزويدهم بالأساليب التي تناسب هؤلاء الطلاب والطالبات، وتتماشى ‏مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ‏2030، كما ترتكز على ‏مبادئ التعلم الست وأهداف التواصل العشر، كل ذلك في إطار منهجي ‏تحت إشراف الاتحاد الأوروبي وتوجيهه، موضحًا أن ورشة العمل انطلقت اليوم ولمدة ثلاثة أيام، وذلك ضمن إجراءات البرنامج الدولي للجامعة لتدريب معلمي الطلاب الوافدين والمهاجرين على أساليب التدريس الحديثة المتبعة في التدريب، ‏وحلقات التعلم المختلفة ودورها في التنمية المهنية المستدامة، ‏إلى جانب التدريب على مبادئ التواصل مع الفئات المستهدفة.



