باسم سمرة ينتظر عرض فيلم ساعة شيطان في رأس السنة





وقال المنتج خالد عاصي لصدي البلد أن العمل من المتوقع أن يعرض في رأس السنة وحتى الآن مازال المخرج إبرام نشأت في مرحلة المكياج والمونتاج وبعض مشاهد الجرافيك.





وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي حول الألعاب التي ظهرت على السوشيال ميديا وأثرت سلبيا على المجتمع مما دفعهم إلى الانتحار.





ويشارك في بطولة الفيلم كل من منى ممدوح ومنذر ريحانة الذي يظهر في الفيلم كضيف شرف والعمل إخراج إبرام نشأت.





يذكر أن باسم سمرة يعيش حالة من النشاط السينمائي في الفترة الأخيرة ولعل من أبرز هذه الأعمال فيلم صندوق الدنيا الذي عرض في عدد من المهرجانات.





كما عرض له فيلم دماغ شيطان والذى شاركها البطولة فيه الفنانة رانيا يوسف إلا أن العمل لم يلق نجاحا كبيرا عند عرضه.





ويقوم حاليا باسم سمرة بتصوير فيلم الرجالة مع المخرجة نفين شلبي والتي تعود به إلى ساحة السينما الروائية الطويلة بعد تقديمها عدد من الأعمال التسجيلية والوثائقية.

انتهى الفنان باسم سمرة من تصوير دوره في فيلم ساعة شيطان الذى من المتوقع أن يعرض في رأس السنة.