في اليوم الثالث لمهرجان مالمو للسينما العربية: عروض مكتملة العدد واهتمام إعلامي

تواصلت فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان مالمو للسينما العربية، والذي وصل لمنتصف الطريق باختتام أنشطة اليوم الثالث للمهرجان الذي يستمر في مدينة مالمو السويدية حتى 13 من أكتوبر الحالي. وسط اهتمام إعلامي كبير ومتابعة من صناع السينما العرب.



وقام التلفزيون السويدي SVT بإجراء مقابلة مع مؤسس ومدير المهرجان محمد قبلاوي احتفاءً بتاريخ المهرجان، كما استمر المهرجان في تلقى رسائل التهنئة والدعم التي كان أبرزها اليوم رسالة بالفيديو أرسلتها النجمة المصرية ليلى علوي التي سبق لها المشاركة في المهرجان ضمن لجنة تحكيم الدورةالتاسعة









أما على مستوى العروض فقد رفع المهرجان اليوم شعار "كامل العدد"، باكتمال الخمسين مقعدًا المسموح بها في كل عرض من عروض اليوم بصورة سريعة، وهو أقصى حد تسمح السلطات السويدية بتجمعه لحضور أي عرض سينمائي





شهد اليوم الثالث سبعة عروض، منها ثلاثة أفلام تتنافس في مسابقة الأفلام الطويلة هي "1982" للبناني وليد مؤنس، "شارع حيفا" للعراقي مهند حيال، و"بين الجنة والأرض" للفلسطينية نجوى نجار. كذلك عُرض البرنامجين الأول والثاني من مسابقة الأفلام القصيرة، وتضمن كل منهما ستة أفلام قصيرة عربية





من برنامج العروض الخاصة فقد أقيم عرض فيلم "نساء الجناح ج" للمخرج المغربي محمد نظيف الذي حضر إلى مالمو وقام بتقديم فيلمه للجمهور. أما ثاني عروض برنامج "ليال عربية" فكان من نصيب الفيلم المصري "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات



