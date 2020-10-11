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فن

في اليوم الثالث لمهرجان مالمو للسينما العربية: عروض مكتملة العدد واهتمام إعلامي

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:00 م
مهرجان مالمو للسينما
مهرجان مالمو للسينما العربية
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محمد نبيل
تواصلت فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان مالمو للسينما العربية، والذي وصل لمنتصف الطريق باختتام أنشطة اليوم الثالث للمهرجان الذي يستمر في مدينة مالمو السويدية حتى 13 من أكتوبر الحالي. وسط اهتمام إعلامي كبير ومتابعة من صناع السينما العرب.

وقام التلفزيون السويدي SVT بإجراء مقابلة مع مؤسس ومدير المهرجان محمد قبلاوي احتفاءً بتاريخ المهرجان، كما استمر المهرجان في تلقى رسائل التهنئة والدعم التي كان أبرزها اليوم رسالة بالفيديو أرسلتها النجمة المصرية ليلى علوي التي سبق لها المشاركة في المهرجان ضمن لجنة تحكيم الدورةالتاسعة

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اليوم الثالث بدأ بأنشطة سوق ومنتدى مالمو للصناعة، حيث شهدت الجلسات قيام صناع المشروعات المتنافسة على منح دعم الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج بعرض وتقديم مشروعاتهم للجان التحكيم

أما على مستوى العروض فقد رفع المهرجان اليوم شعار "كامل العدد"، باكتمال الخمسين مقعدًا المسموح بها في كل عرض من عروض اليوم بصورة سريعة، وهو أقصى حد تسمح السلطات السويدية بتجمعه لحضور أي عرض سينمائي

شهد اليوم الثالث سبعة عروض، منها ثلاثة أفلام تتنافس في مسابقة الأفلام الطويلة هي "1982" للبناني وليد مؤنس، "شارع حيفا" للعراقي مهند حيال، و"بين الجنة والأرض" للفلسطينية نجوى نجار. كذلك عُرض البرنامجين الأول والثاني من مسابقة الأفلام القصيرة، وتضمن كل منهما ستة أفلام قصيرة عربية

من برنامج العروض الخاصة فقد أقيم عرض فيلم "نساء الجناح ج" للمخرج المغربي محمد نظيف الذي حضر إلى مالمو وقام بتقديم فيلمه للجمهور. أما ثاني عروض برنامج "ليال عربية" فكان من نصيب الفيلم المصري "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات

هذا وتختتم غدًا الأحد أنشطة النسخة السادسة من سوق ومنتدى مالمو بالإعلان عن الفائزين بجوائز برنامج الدعم والتي تفوق قيمتها 140 ألف دولار أمريكي. بينما تستمر أنشطة المهرجان حتى تختتم مساء الثلاثاء 13 أكتوبر

في اليوم الثالث لمهرجان مالمو للسينما العربية: عروض مكتملة العدد واهتمام إعلامي
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