رنا رئيس: حلم حياتي سيتحقق مع «نجيب زاهي زركش»

حصدت الفنانة «رنا رئيس» جائزة افضل ممثلة شابة في رمضان 2020 عن مسلسل «ليالينا 80» وفقا لمرصد «اعلاميين الفن المصريEAMA » برئاسة الاعلامي محمد بدر، بمشاركة اكثر من 25 الف متابع على مواقع التواصل الاجتماعي.





واعربت رنا عن سعادتها بهذه الجائزة ووجهت الشكر للمخرج احمد صالح -حموصة- صاحب الفضل فيما وصلت اليه الان فهو من رشحها وعلى اثر ذلك ذهبت لتجارب اداء الممثلين بالمسلسل وبالفعل حصلت على دور فتاة تدعى «جميلة» ونتيجة حادثة تفقد البصر طوال المسلسل والذي تعود احداثه لفترة الثمانينيات.





واستعدت رنا للدور من خلال تدريب شخصي لمدة 22 يوما من خلال تغمية اعينها وهي تمشي داخل بيتها وكيف تتعامل مع الناس المحيطة بها بدون رؤيتهم وكذلك المشي داخل الطرقات الداخلية لحديقة الحي الخاص الذي تعيش فيه لكي تصل لمرحلة حين ينقطع التيار الكهربائي فتستطيع رغما عنه ان ترى، ففكرة ان تكون مبصرا وتفقد البصر له تأثير مختلف وردود فعل مختلفة عما اذا كنت مولودا ضريرا من الاساس، وبالإضافة الى ذلك كان هناك مدربة كفيفة تدعى «ليلى» والتي نقلت عنها الاحساس الداخلي للشخص الكفيف والمختلف من شخص لشخص حسب حالته، علاوة على توجيهات المخرج احمد صالح.





وفيما يتعلق بأبطال مسلسل «ليالينا 80» فوصفت رنا الفنان خالد الصاوي: بأنه عبقري، فهو واحد من الممثلين المفضلين بالنسبة لها وكان بمثابة حلم ان تمثل معه امام الكاميرا، اينعم كانت متوترة في البداية ولكنها اعتبرت مشاهدها معه كورس تمثيل مكثف بشكل مجاني لأجل حظها السعيد، وبالنسبة للفنانة غادة عادل فقد ذكرت رنا: انها اطيب قلب واحلى انسانة تعاملت معها في الوسط الفني ورنا كانت سعيدة انها جسدت شخصية ابنتها خلال احداث المسلسل.





وفي سياق متصل فقد شاركت الفنانة رنا رئيس خلال موسم رمضان الماضي في مسلسل اخر بعنوان «سلطانة المعز» وقد رشحها للدور المنتج ممدوح شاهين بعد تألقها في مسلسل «شبر مية».





وصرحت رنا: انها حين عرض عليها المسلسل وافقت على الفور لتكرر تجربة تمثيلها مرة اخرى مع الفنانة غادة عبد الرازق بعد مسلسل «ارض جو» واعتبرتها فرصة كبيرة جدا بلعب دور «ضي» وهي ابنة «سلطانة» بنت البلد التي تسكن في منطقة شعبية تمتلك عربة كبدة، وهي نسخة مصغرة من امها.





واضافت رنا انها لم تجد صعوبة في تجسيد شخصية احدى فتيات الحارة الشعبية، وذلك من خلال مشاهدتها للعديد من الافلام وقيامها بالتعامل مع افراد من نفس المستوى، وشخصيا تحب في اغلب خروجاتها زيارة احياء مصر القديمة وتناول الاكلات الشعبية والحلويات مثل «القنبلة» والتي تشتهر بها منطقة السيدة، فكل شخصية تقابلها تستفيد منها بشكل او بآخر وتخزنها في ذاكرتها وتسترجعها حين يعرض عليك دور ما.





ورغم انتشار فيروس كورونا المستجد الا ان رنا شاركت في اول مسلسل يلقي الضوء على هذا المرض من خلال مسلسل «الحرامي» والذي اذيع على احدى المنصات الالكترونية.





واشارت رنا الى ان هذه التجربة كانت رائعة جدا وشعرت بانها وسط عائلتها الثانية مع ابطاله: النجمة رانيا يوسف والنجم بيومي فؤاد واحمد داش وكارولين عزمي والطفلة بيرلا، واخيرا وليس اخرا المخرج محمد سلامة فلولاه ما ظهر المسلسل المكون من عشرة حلقات بهذه الروح الجميلة.





وعن جديدها قالت رنا: انها تستعد لتجسيد شخصية بنت تدعى «تلا» في مسلسل «جمال الحريم» وهو مسلسل طويل 45 حلقة من انتاج سينرجي بطولة النجمة نور، و«تلا» هي بنت تحب عزف الموسيقى وترتبط بعلاقة عاطفية مع الفنان علاء عرفة لتتوالى الاحداث بعد ذلك.





وفي نهاية حديثها اعلنت الفنانة الشابة رنا رئيس عن تعاقدها على مسلسل لرمضان 2021 يمثل بالنسبة لها حلم حياتها بالوقوف امام الفنان القدير يحيى الفخراني في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع المخرج شادي الفخراني، وهو مسلسل اجتماعي لايت كوميدي، وتجسد رنا خلاله شخصية «نانسي» ووالدتها هي النجمة انوشكا وخالها سيكون دكتور يحيى الفخراني، وهي تحمد الله وتشكر فضله انه اعطاها هذه الفرصة الكبيرة.