صدور المجموعة القصصية "رقم غير موجود بالخدمة" للكاتب محمود حمدون

صدرت المجموعة القصصية " رقم غير موجود بالخدمة " لعضو النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر القاص والروائي محمود حمدون .





وستوزع المجموعة الصادرة عن دار المفكر العربي للطباعة والنشر خلال أيام في فروع دار المعارف بجميع المحافظات .





وتعد "رقم غير موجود بالخدمة " الإصدار السادس للكاتب في مسيرته الإبداعية بعد المجموعة القصصية "ملف أزرق"ورواية "اللعبة " ورواية "اسم حركي " والمجموعة القصصية " أتينا" ورواية " منتصف يناير" .





وتركز المجموعة القصصية " رقم غير موجود بالخدمة " على القضايا الاجتماعية التي تشغل الأسرة العربية بأسلوب مميز لكاتب يمتلك خبرات عريضة في رصد المشكلات.





يذكر أن " رقم غير موجود بالخدمة " هي امتداد لمشروع ثقافي يعكف القاص والروائي محمود حمدون على كتابته منذ أعوام يسعى من خلاله لطرح حلول لعدد من القضايا التي تهم المجتمع المصري والأسرة العربية .